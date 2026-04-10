Lautaro Mazzutti: “Es un orgullo acompañar la gestión del gobernador Axel Kicillof”

Lautaro Mazzutti, Director Provincial de la Jefatura de Asesores, acompañó al gobernador Axel Kicillof y a Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador, en su recorrida por la Cuarta Sección Electoral, donde se llevaron adelante distintas actividades vinculadas al fortalecimiento de la educación y el acceso a derechos cómo el hábitat en el interior bonaerense.



En ese marco, Mazzutti destacó: “Es un orgullo acompañar la gestión del gobernador Axel Kicillof”.

Durante la recorrida, que incluyó visitas a Carlos Tejedor, Lincoln y Alberti, se inauguraron obras y se concretaron políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.



“En estas recorridas uno le encuentra verdadero sentido a la política, que es la de transformar la realidad”, expresó.



Asimismo, remarcó la importancia de la presencia del Estado provincial en el territorio: “Que se inaugure un centro universitario en Carlos Tejedor, entregar viviendas en Lincoln o aulas científicas y notebooks en Alberti muestra la presencia del Estado provincial garantizando derechos en un momento donde el gobierno nacional hace todo lo contrario y asfixia financieramente a nuestra provincia”.



Finalmente, Mazzutti puso en valor el rumbo de la gestión provincial y su proyección a nivel nacional: “Este modelo de gestión es el que necesita nuestro país. Volver a tener un proyecto como Nación, que defienda a sus trabajadores, a sus industrias y a sus recursos. Axel es el dirigente más capacitado para liderar este proceso”.