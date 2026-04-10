¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Lautaro Mazzutti: “Es un orgullo acompañar la gestión del gobernador Axel Kicillof”

El Director Provincial de la Jefatura de Asesores acompañó al Gobernador en una gira por la Cuarta Sección Electoral, donde se inauguraron obras de educación y vivienda. “Axel es el dirigente más capacitado para liderar este proceso”, afirmó.

Por Redacción

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 18:02

Lautaro Mazzutti, Director Provincial de la Jefatura de Asesores, acompañó al gobernador Axel Kicillof y a Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador, en su recorrida por la Cuarta Sección Electoral, donde se llevaron adelante distintas actividades vinculadas al fortalecimiento de la educación y el acceso a derechos cómo el hábitat en el interior bonaerense.

En ese marco, Mazzutti destacó: “Es un orgullo acompañar la gestión del gobernador Axel Kicillof”.
Durante la recorrida, que incluyó visitas a Carlos Tejedor, Lincoln y Alberti, se inauguraron obras y se concretaron políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“En estas recorridas uno le encuentra verdadero sentido a la política, que es la de transformar la realidad”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de la presencia del Estado provincial en el territorio: “Que se inaugure un centro universitario en Carlos Tejedor, entregar viviendas en Lincoln o aulas científicas y notebooks en Alberti muestra la presencia del Estado provincial garantizando derechos en un momento donde el gobierno nacional hace todo lo contrario y asfixia financieramente a nuestra provincia”.

Finalmente, Mazzutti puso en valor el rumbo de la gestión provincial y su proyección a nivel nacional: “Este modelo de gestión es el que necesita nuestro país. Volver a tener un proyecto como Nación, que defienda a sus trabajadores, a sus industrias y a sus recursos. Axel es el dirigente más capacitado para liderar este proceso”.