Fiorini: "Como Municipio escuchamos a los vecinos"

Avanza la obra de cordón cuneta en el barrio Mayor López. El intendente de Junín, Juan Fiorini, estuvo en el lugar y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y el consorcio. “Seguimos haciendo obras que son fundamentales para el crecimiento de Junín, se trata de una mejora largamente esperada por la comunidad, que impactará de manera directa en la calidad de vida y en la transitabilidad de la zona”.

Cabe destacar que la intervención se lleva adelante mediante un esquema de consorcio, que combina el aporte de los vecinos con una fuerte inversión municipal, permitiendo proyectar un total de 26 cuadras de cordón cuneta en el barrio.

A propósito de esto, Patricia Biaguietti, presidenta de la sociedad de fomento del barrio mencionado, expresó su satisfacción por el avance de la obra y destacó el proceso colectivo que permitió su concreción: “La verdad que estamos muy contentos, porque esta era una necesidad de los vecinos desde hace mucho tiempo, la población creció mucho y las calles presentaban problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con el escurrimiento del agua, hoy estamos viendo hechos concretos y agradecemos que el Municipio nos haya escuchado”.

“Fue más de un año de trabajo organizando los consorcios y gestionando para que esto sea posible, hoy es una obra ambiciosa, con más de 26 cuadras, donde el vecino aporta una parte y el Municipio hace una inversión muy importante, desde ya invitamos a los vecinos que todavía no colaboraron a que se acerquen, porque es un aporte mínimo, accesible y fundamental para que todos podamos avanzar”, sostuvo la fomentista al mismo tiempo que remarcó el esfuerzo conjunto que implicó la organización del proyecto y convocó a quienes aún no se sumaron a colaborar.

A su turno, el intendente Juan Fiorini puso en valor el vínculo con los vecinos y el rol de la sociedad de fomento como nexo fundamental para canalizar las demandas, y afirmó: “Como Municipio escuchamos a los vecinos y a la sociedad de fomento, a partir de esa escucha pudimos definir prioridades para este barrio que viene creciendo y necesitaba este tipo de obras, estamos muy contentos por el compromiso de los juninenses”.