Cayó la 'Jefa' del Menudeo: Una Joven de 21 años lideraba la Venta de Droga en La Celeste y Villa del Parque

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín inició una investigación por venta de estupefacientes en los barrios “La Celeste” y “Villa del Parque”.

La orientación investigativa en lo judicial estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes a cargo de los doctores Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, UFIJ Nro. 4 a cargo, sumándose al trabajo del doctor Esteban Pedernera y el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de María Laura Durante.

Se buscaba determinar si en tres viviendas pertenecientes a los barrios mencionados tres hombres y dos mujeres comercializarían estupefacientes en la modalidad menudeo, surgiendo esto tanto de denuncias anónimas a la dependencia policial, como así también a la Secretaria de Seguridad del Municipio de Junín a cargo de Mario Olmedo.

Tras lineamientos judiciales, los detectives realizaron tareas encubiertas usando distintas modalidades, debido a que algunos de los investigados contaban con antecedentes por venta de estupefacientes y otros delitos; lográndose obtener resultados que demostraban el hecho denunciado, observándose la concurrencia de ocasionales compradores de droga, los cuales perturbaban la tranquilidad del vecindario realizando desordenes, alterando la paz con peleas entre los asistentes que se reunían allí para consumir alcohol y drogas.

Personal policial que en varias oportunidades concurría a estos barrios para tratar de tranquilizar los ánimos de estos sujetos, por lo cual la instrucción policial y judicial coincidió en que las tareas de investigación avancen hacia la concreción de tres órdenes de allanamientos para los lugares en cuestión ubicados calle Batilana y Bolivia; Bolivia entre las arterias Sana Lorenzo y Batilana, y Los Pioneros entre las arterias Yapeyu y Aconcagua.

Se obtuvo como resultado el secuestro de los siguientes elementos: envoltorios de cocaína preparados y listos para su comercio al menudeo, envoltorios fraccionados de marihuana y flores de cannabis sativa (marihuana) listas para la venta, una balanza digital, recortes de nylon usados para fraccionar las dosis de drogas, elementos de corte utilizados para estirar estupefacientes, y demás elementos de interés para la prosecución de la causa, efectivizándose la aprehensión de una joven mujer de 21 años de edad por infringir el “artículo 5 inciso “C” de Ley 23.737.

Esta mujer quedó alojada en dependencia policial para su posterior traslado a los efectos de cumplimentar declaración indagatoria de acuerdo a lo estipulado en Art. 308 del CPP.

Además de acuerdo a las directivas judiciales dos hombres jóvenes de 25 y 20 años de edad y dos mujeres de 27 y 26 años quedaron imputados por Infracción a la Ley N° 23.737.

Fuente laverdad