Escribe: Senadora Provincial Valeria Arata

Durante los últimos días reiteré una propuesta que realicé hace algunos años con el objetivo del mejorar el sistema de salud público en el Partido de Junín: la creación de un Hospital Municipal.

Esta propuesta generó muchas opiniones e interrogantes, por eso me parece importante explicar de manera integral los argumentos para esta propuesta, que desde mi punto de vista no se trata sólo de una propuesta, si no que se trata de una necesidad urgente.

Para eso, inicio esta explicación que constará de tres partes. La primera, la que estás leyendo ahora: ¿Por qué Junín necesita un Hospital Municipal?; La segunda: ¿Cómo se financia un Hospital Municipal? Y la tercera: Nuestro proyecto de Hospital Municipal.

En principio es necesario tener en claro que el sistema de salud se compone de efectores públicos y privados. En este caso, nos enfocamos en el sistema público, que tiene cada tiene diferentes niveles y alcances de atención. Y acá radica el primer argumento de por qué Junín necesita un Hospital Municipal.

En el primer nivel, se encuentran las Unidades Sanitarias, Centros de Atención Primaria, vacunatorios. Establecimientos sin internación.

En el segundo nivel, se encuentran los Hospitales Municipales de baja complejidad, establecimientos que tienen servicio de guardia, variedad de especialidades, estudios médicos de mayor complejidad, diagnósticos por imágenes y prácticas de laboratorio e internaciones breves. También las Unidades de Pronta Respuesta.

En el Tercer Nivel, se encuentran los Hospitales Provinciales, que son establecimientos que prestan servicios de salud de alta complejidad médica y tecnológica. Articulan, coordinan y complementan los procesos asistenciales que son derivados de los otros niveles de atención.

Funciones y alcances

En cuanto a las funciones de los Hospitales Municipales, son aquellos con una capacidad “de entre 30 a 49 camas disponibles con un perfil de equipamiento básico para cubrir con eficacia las funciones esenciales de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Clínica Médica. El área de influencia, será el ámbito de un partido”.

Es decir que los hospitales municipales son el “segundo nivel de atención sanitaria, garantizando el acceso a la salud a nivel local. Sus funciones clave incluyen la atención médica primaria y especializada, urgencias, hospitalización, prevención de enfermedades, vacunación y articulación con la red provincial”

Asimismo, “brindan diagnóstico, tratamiento, atención de urgencias, rehabilitación, operan dentro de un sistema en red, coordinando con unidades sanitarias locales para asegurar la continuidad de los cuidados ambulatorios. Realizan campañas de vacunación, educación sanitaria y promoción de hábitos saludables”.

Está claro que Junín no cuenta con este Segundo Nivel en el marco del sistema de Salud. Por lo cual, lo que estamos proponiendo es una gestión intermedia entre las Unidades Sanitarias y el Hospital Interzonal, que se haga cargo de una atención más cercana a las familias, que descongestione los requerimientos de baja y mediana complejidad que hoy reciben este último.

Hospital Interzonal

De acuerdo a la regulación del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, “los hospitales interzonales son efectores de alta complejidad (tercer nivel) dependientes del Ministerio de Salud provincial. Sus funciones principales incluyen la prestación de atención médica especializada, la docencia e investigación, y la coordinación en red con otros hospitales y unidades sanitarias de la región para descomprimir la demanda de baja complejidad”.

Los Hospitales Interzonales actúan como “centros de referencia regional”, ofreciendo especialidades médicas, quirúrgicas, maternidad e infancia de riesgo, salud mental

Asimismo, entre sus funciones, “coordinan acciones con hospitales zonales, municipales y centros de atención primaria para organizar la demanda y asegurar una atención integral según la necesidad del paciente”.

La salud pública en Junín hoy

Queda claro que a partir de la ausencia de una política de salud pública por parte de la Municipalidad de Junín, el sistema está colapsado. La falta de profesionales y especialidades en las Unidades Sanitarias genera que el Hospital Interzonal, no sólo se haga cargo del tercer nivel de la salud que le corresponde y del segundo nivel por ausencia de un hospital municipal, sino que también absorbe la demanda de la atención primaria. Por un resfrío, los juninenses también concurren al HIGA.

Las propias estadísticas de la Municipalidad de Junín demuestran cómo cada vez menos vecinos concurren a las Unidades Sanitarias. De las 470.000 atenciones que se realizaron en el año 2.024, para el año 2.025 fueron sólo 300.000, es decir, las atenciones cayeron un 36%.

El caos del tránsito, también responsabilidad del Municipio de Junín, que genera decenas de accidentes diarios, son atendidos también por el HIGA ante la falta de un Hospital Municipal.

En este marco, la ciudad de Junín ha crecido, tanto en lo geográfico como en lo demográfico. Según el censo de 1980, había en Junín 76.103 habitantes. De acuerdo al censo del año 2.022, la población del Partido asciende a 103.787. Es decir, 27.684 personas más. El censo 2.022 también indica que 24.351 personas en Junín no contaban con cobertura de salud privada. Mientras que 74.364 si tenían obra social o prepaga, pero unas 18.000 son jubilados de PAMI, de los cuales una gran mayoría se atiende en el Hospital Interzonal.

Por la situación económica general, el número de personas sin cobertura aumentó en los últimos dos años, a raíz de la pérdida de empleo formal, el crecimiento del empleo en negro y la pérdida de capacidad financiera de las familias para continuar pagando una prepaga. Por lo tanto, se podría estimar que casi la mitad de la población de la ciudad debe concurrir al sistema público de salud.

Mientras se fue generando ese contexto socio-económico, el sistema de salud pública se fue achicando. Si bien algunas clínicas privadas crecieron y son ejemplo regional y nacional, hay menos que antes. Lo mismo sucede con el sistema público. Hay menos establecimientos. Por lo tanto, a medida que Junín cuenta con más habitantes y mayor demanda, tiene menos oferta.

No se trata de inventar nada, se trata de resolver el problema. Tomar ejemplos donde los tres niveles de la salud funcionan de manera coordinada, donde lo público y lo privado funciona. Se trata de que cada uno desde el lugar de responsabilidad que le toca ocupar, se haga cargo de lo que le corresponde.

A todo esto, se suma la situación económica general de las familias, con menor poder adquisitivo, con pérdida de puestos de trabajos y con mayor cantidad de personas que tuvieron que dejar de pagar su prepaga, lo que significa que más gente requiere del sistema público de salud.

La situación es clara, el sistema de salud es una mesa de cuatro patas: Primer nivel público; Segundo nivel público, Tercer nivel público; Sector privado.

A la mesa de Junín le falta una pata, un Hospital Municipal.