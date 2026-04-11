"Fue un verdadero saqueo": Destrozaron el estudio jurídico del Dr. Pedro García De Palma

La comunidad de Junín se vio sacudida esta semana por el violento asalto que sufrió el abogado Pedro García De Palma en su estudio jurídico y vivienda particular. El hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de abril, en momentos en que el profesional se encontraba fuera de su domicilio. Al regresar, cerca de la medianoche, se encontró con una escena de destrucción total.

Crónica de un "saqueo" anunciado

García De Palma relató que los delincuentes ingresaron forzando la puerta del estudio con un destornillador. Una vez dentro, los malvivientes revolvieron cada rincón, destruyendo cuadros, fotos familiares y mobiliario. "Vi el desastre total, todo dado vuelta, las puertas abiertas... un verdadero saqueo. No lo podía creer", expresó con indignación

La saña de los atacantes quedó en evidencia en el dormitorio del abogado, donde los destrozos fueron de tal magnitud que, al día de hoy, el profesional no puede habitar la habitación. Según su testimonio, los delincuentes utilizaron martillos, cortafierros y destornilladores para intentar arrancar una caja fuerte empotrada, llegando a picar la pared hasta ver el ladrillo

Botín y sospechas

Aunque no se llevaron la caja fuerte (que según el letrado estaba vacía), los delincuentes lograron sustraer:

Dinero en efectivo (una suma no precisada).

Dos armas de fuego registradas que el abogado poseía para legítima defensa desde hacía décadas.

García De Palma descartó de plano que el ataque esté vinculado a algún expediente o juicio que esté tramitando actualmente. "Esto no tiene nada que ver con ningún juicio ni venganza por mi labor profesional. Estoy seguro de que fue gente contratada para este tipo de robos al tanteo", afirmó

Fuerte reclamo a la Justicia y al Colegio de Abogados

Uno de los puntos que más molestia generó en el abogado fue la comunicación recibida desde la Secretaría de Seguridad municipal, donde le informaron que la causa estaba caratulada como "hurto".

"Si esto es hurto, yo soy japonés. Acá hubo violencia, rompieron paredes, actuaron en banda. Esto es robo calificado y vandalismo", sentenció, adelantando que pedirá una reunión con el fiscal de la causa para rectificar la calificación. Asimismo, reclamó una mayor presencia del Colegio de Abogados de Junín en la defensa de los estudios jurídicos ante la creciente inseguridad.

Servicio garantizado

A pesar del desastre en su despacho privado, García De Palma llevó tranquilidad a sus clientes al confirmar que toda la documentación importante se encuentra a resguardo en cajas de seguridad externas y que el sistema informático no fue dañado, por lo que continúa trabajando normalmente .