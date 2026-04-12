Un joven juninense en estado crítico tras un violento choque en Chivilcoy: investigan su participación en delitos previos

Un grave incidente vial ocurrido en el área urbana de Chivilcoy dejó como saldo a un joven oriundo de Junín con heridas de extrema gravedad. El menor, de 17 años, se desplazaba en una motocicleta Motomel 110 cuando, por causas que aún se intentan establecer, colisionó violentamente contra un camión Mercedes Benz. Debido a la magnitud del impacto, el joven juninense fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de esa localidad, donde permanece alojado en la sala de Terapia Intensiva con un cuadro clínico complejo que incluye fractura de maxilar inferior, de tibia, de vértebras dorsales y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

De acuerdo a la mecánica del accidente, el camión circulaba por Avenida 84 en dirección hacia Avenida 22 de Octubre y, al intentar girar hacia la izquierda hacia calle Pinto, fue embestido en el lateral delantero derecho por la moto que lo hacía en sentido contrario.

El último parte médico emitido por las autoridades de salud de Chivilcoy confirmó que el paciente también presenta un traumatismo cerrado de tórax y abdomen, contusión pulmonar y se mantiene bajo estricta observación por una posible fractura esplénica. Junto a él viajaba otro menor de 16 años, domiciliado en Chivilcoy, quien también resultó herido y se encuentra bajo asistencia médica, aunque con un pronóstico menos comprometido.

Según publica larazondechivilcoy, de acuerdo a información del ámbito policial, ambos menores cuentan con antecedentes. Uno de ellos estuvo involucrado días atrás en el intento de robo de un Fiat 147 que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Coronel Suárez y Lavalle. En tanto, el otro menor, de 17 años, registra antecedentes por la sustracción de motocicletas en la ciudad.

Asimismo, se estableció que la motocicleta en la que se movilizaban, una Mondial 110 centímetros cúbicos sin dominio colocado, totalmente desmantelada, presentaba un pedido de secuestro activo por robo



