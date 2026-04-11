Secuestran tres plantas de marihuana de casi dos metros en un allanamiento en Junín

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín realizó un operativo en un domicilio de la ciudad que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años. El procedimiento se originó tras información recibida por la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes sobre la existencia de una plantación en la vivienda.

Durante el registro del inmueble, los efectivos incautaron tres plantas de marihuana de aproximadamente 1,75 metros de altura cada una. Tras realizar el test orientativo que confirmó la naturaleza de la sustancia, se procedió al pesaje de hojas y tallos, arrojando un total de tres kilogramos de material estupefaciente.

Como consecuencia del hallazgo, la justicia dispuso la aprehensión del morador y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal. El sujeto quedó a disposición de la fiscalía interviniente para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.