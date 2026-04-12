Junior Marabel: El grito sagrado que ilusiona a todo Junín

El presente de Sarmiento de Junín invita a la ilusión. El equipo conducido por Facundo Sava ha logrado edificar una localía temible en el Estadio Eva Perón, donde ostenta un altísimo 72.22 por ciento de efectividad. A esta solidez en casa se le sumó recientemente el desahogo de ganar como visitante y el avance en la Copa Argentina, hilvanando tres victorias consecutivas que consolidan el funcionamiento colectivo. Sin embargo, en este andamiaje hay un nombre propio que brilla con luz propia: Junior Marabel.

El atacante paraguayo, que recaló en el "Verde" sin grandes estridencias a préstamo desde Unión de Santa Fe, se convirtió rápidamente en la gran revelación del fútbol argentino. Su eficacia es asombrosa: Marabel es el responsable directo del 60 por ciento de los goles de su equipo en lo que va del certamen. De los diez festejos que registra el elenco de Junín, seis llevan su firma, quedando apenas a dos de Gabriel Ávalos, el máximo artillero del campeonato. Sus víctimas hasta el momento han sido Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Unión, Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Barracas Central.

En diálogo con la prensa, el delantero no ocultó su satisfacción por este presente personal, asegurando que llegó al club con el firme objetivo de ser protagonista. A pesar de haber convertido goles de diversas facturas, Marabel guarda un lugar especial para el tanto convertido ante el "Decano" tucumano, por haber sido su primera conquista ante su público en el Eva Perón. Para él, ese grito fue el punto de partida emocional de una racha que parece no tener techo.

De cara al cierre de la etapa regular, los objetivos en Junín están claros. Mientras el grupo se enfoca en la ambiciosa meta de clasificar entre los ocho mejores equipos del torneo, Marabel apuesta a seguir inflando las redes rivales para sostener esa posición de privilegio. Con el próximo compromiso ante Gimnasia de La Plata en el horizonte, Sarmiento sabe que cuenta con un arma letal en el área: un "27" que llegó en silencio y hoy hace ruido a fuerza de goles.

Fuente TyC Sport