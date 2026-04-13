Emergencia social en Junín: el hambre y el frío desbordan la capacidad de asistencia en Cáritas San Cayetano

La demanda de asistencia social en la ciudad experimenta un crecimiento que preocupa a las instituciones solidarias. Desde Cáritas San Cayetano, ubicada en la calle Cichero entre Dorrego y Escribano, informaron un incremento desbordante en la cantidad de familias que se acercan diariamente en busca de ayuda básica. Mariel, integrante de la entidad, explicó en el programa radial Amanece que no es poco que la situación actual los tomó por sorpresa debido a que hacía tiempo no se registraba una necesidad tan profunda y generalizada.

En la actualidad, el equipo de Cáritas asiste de manera fija a unas 80 familias a través de un seguimiento realizado por trabajadoras sociales. Sin embargo, el número de personas que solicitan mercadería, ropa y pañales supera ampliamente esos registros. Si bien la organización entrega mensualmente bolsones de alimentos secos y no perecederos, la mayor dificultad hoy radica en el acceso a productos con nutrientes esenciales. Muchos vecinos manifiestan que se les hace imposible comprar carnes, lácteos, frutas o verduras, productos que no siempre están disponibles en las donaciones tradicionales.

Con la llegada de las bajas temperaturas propias del otoño y la proximidad del invierno, las prioridades han comenzado a cambiar. Existe una búsqueda urgente de frazadas, calzado y artículos de calefacción para enfrentar el frío. Para dar respuesta a estos pedidos, un equipo de diez voluntarios trabaja intensamente en la recepción y acondicionamiento de las donaciones que llegan de los fieles que visitan al santo. La vestimenta recibida es lavada y reparada para ser entregada a quienes la necesitan o vendida a precios simbólicos con el fin de recaudar fondos para la compra de más mercadería.

A pesar de que muchas de las familias reciben algún tipo de asistencia por parte del Municipio o la Provincia, Mariel destacó que los recursos resultan insuficientes ante el contexto económico actual. Las siete sedes de Cáritas que funcionan en distintos puntos de la ciudad mantienen un contacto permanente para coordinar esfuerzos, aunque reconocen que la demanda es cada vez más grande y difícil de cubrir en su totalidad.

Fuente y foto laverdad