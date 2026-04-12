Darío Herrera, de Lincoln al mundo: arbitrará en el Mundial 2026

El referato argentino vive un momento de distinción internacional sin precedentes. Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la nómina de árbitros que impartirán justicia en el Mundial 2026, y la noticia generó un fuerte impacto local: Darío Herrera, el juez neuquino radicado en Lincoln, ha sido oficialmente elegido para formar parte del certamen.

Herrera compartirá la responsabilidad con sus compatriotas Facundo Tello y Yael Falcón Pérez. Esta designación marca un hito histórico para el deporte nacional, ya que será la primera vez en la historia que Argentina cuente con tres árbitros principales en una misma edición de la Copa del Mundo.

El salto a la elite mundial

Para Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, esta será su primera experiencia mundialista, un premio a la regularidad y el nivel mostrado en torneos de CONMEBOL y la Liga Profesional. Por su parte, Facundo Tello repetirá presencia tras su buen desempeño en Qatar 2022, donde llegó a dirigir tres encuentros.

Con esta convocatoria, la AFA se posiciona, junto a la Federación de Brasil, como la entidad con más jueces citados para el torneo que se disputará en suelo norteamericano, reafirmando el prestigio del arbitraje regional.

La delegación completa

Además de los tres jueces de campo, la delegación argentina en el Mundial 2026 estará integrada por un equipo de asistentes de amplia trayectoria y un especialista en tecnología:

Árbitros principales: Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro.

VAR: Hernán Mastrángelo.

La presencia de Herrera en la cita máxima del fútbol no solo es un logro personal para el árbitro de 41 años, sino que pone al deporte de Lincoln en lo más alto del mapa futbolístico mundial.

