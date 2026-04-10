Junín: El renacer de la pesca deportiva atrae a cientos de aficionados tras la sequía

Las lagunas de Junín volvieron a ser el epicentro de la actividad regional. Luego de superar años de sequía crítica, el distrito recibió a pescadores de diversas localidades que colmaron orillas, puentes y embarcaciones. Este fenómeno, impulsado por el buen estado de los espejos de agua, ha devuelto al "flecha de plata" su protagonismo en la cuenca del Salado.

Normativa y sustentabilidad: Las reglas del juego

El actual "boom" de capturas exige un compromiso estricto con el reglamento de pesca deportiva de la provincia de Buenos Aires. Para garantizar la sostenibilidad del recurso y evitar el agotamiento de la especie, existen límites claros que todo aficionado debe respetar:

Cupo diario: El máximo permitido es de 25 unidades por pescador.

Talla mínima: Solo se pueden extraer piezas que superen los 25 centímetros de largo.

Medida mínima de anzuelo: N° 5

Devolución obligatoria: Todo ejemplar que no alcance la medida mínima debe ser devuelto al agua con extremo cuidado, utilizando anzuelos adecuados que no dañen al pez, permitiendo así que complete su ciclo reproductivo.

Documentación y costos

Para realizar la actividad en cualquiera de las lagunas bonaerenses, es obligatorio portar la licencia de pesca deportiva. Este permiso anual puede tramitarse directamente en el Club de Pescadores de Junín con los siguientes valores actualizados:

Pescadores no socios: $5.000.

Socios del club o federados: $2.500.

Cabe recordar que esta licencia tiene validez provincial. Para pescar en otras provincias, como Entre Ríos o Corrientes, se requiere tramitar el permiso nacional o el específico de dicha jurisdicción. El objetivo de estas regulaciones es transformar el entusiasmo actual en una práctica consciente que asegure el futuro de la pesca en la región.