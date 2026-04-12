Tres detenidos en Junín tras una persecución y diversos operativos policiales

Las fuerzas de seguridad de la ciudad protagonizaron una jornada de intensa actividad este sábado, logrando desarticular diferentes hechos delictivos en diversos puntos del mapa urbano. A través de operativos desplegados por el Comando de Patrullas y la Comisaría Primera, se concretó la detención de tres personas y la recuperación de vehículos y materiales robados.

Allanamiento y detención por hurto en una verdulería

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar en el Barrio Los Almendros. Tras el robo de una mochila en una verdulería de la zona de Lartigau y Avellaneda, los investigadores utilizaron el registro de las cámaras de seguridad para rastrear al autor. Las pistas condujeron a un allanamiento en una vivienda de calle Avellaneda al 1800, donde la policía aprehendió a un hombre de 40 años y secuestró la motocicleta que habría utilizado para cometer el ilícito. El sospechoso quedó a disposición judicial bajo la imputación de hurto.

Persecución y recupero de una moto en Barrio Norte

Por otro lado, la vigilancia nocturna en el Barrio Norte permitió frustrar el robo de una motocicleta Honda Wave que había sido sustraída recientemente. Efectivos policiales divisaron a dos sujetos que trasladaban el vehículo a pie por la calle Madre Plaza de Mayo. Al notar la patrulla, los sospechosos intentaron escapar, iniciándose una persecución que terminó con la demora de un menor de 16 años. Si bien su cómplice logró huir, los uniformados recuperaron la moto y varias autopartes que ya habían sido removidas. El joven fue derivado a un centro de contención en San Nicolás por orden del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Frustran robo de cables en San Cayetano

Finalmente, el raid delictivo del fin de semana incluyó un intento de robo de servicios en el Barrio San Cayetano durante la madrugada. Un hombre de 39 años fue sorprendido en plena acción mientras cortaba cables de una columna en la calle Borges, entre Salta y Avenida Libertad. En el lugar, el personal policial incautó una sierra, una pinza y aproximadamente 12 metros de cableado que ya habían sido desprendidos. El implicado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para enfrentar cargos por el delito de robo.

Fuente junin24