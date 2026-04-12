Caen dos delincuentes tras una serie de robos bajo la modalidad de escruche en comercios de Junín

Efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera de Junín lograron desarticular la actividad delictiva de dos hombres que operaban bajo la modalidad de escruche en distintos comercios de la ciudad. El hilo conductor de la causa comenzó a partir del robo a un kiosco ubicado en las inmediaciones de Laprida e Hipólito Yrigoyen, en el barrio Picaflor. Tras el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo, los investigadores lograron identificar al responsable y el vehículo utilizado para cometer el ilícito.

Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para un domicilio situado en la intersección de Güemes y Juan B. Justo, en el barrio Capilla de Loreto. La diligencia fue realizada en forma conjunta por personal de la Comisaría Primera, el Grupo Motorizado SASU y el Destacamento PNLG, arrojando un resultado contundente.

Durante el operativo, se procedió a la aprehensión del dueño de casa, un hombre de 35 años, y se secuestró la motocicleta vinculada al robo del kiosco. En la vivienda también se encontraba otro sujeto de 21 años. Durante el registro, los efectivos hallaron elementos que los vincularon directamente con un segundo robo ocurrido esa misma madrugada en un cotillón de calle República y Padre Ghio.

Ante el hallazgo de los elementos sustraídos y las pruebas recolectadas, la Justicia dispuso medidas inmediatas. El morador de la vivienda fue imputado por robo en dos hechos, mientras que el joven de 21 años fue procesado por el delito de robo. Ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, con traslado programado a los tribunales para su primera audiencia indagatoria.

Fuente junin24