Dura crítica al Ejecutivo municipal: "Se prefiere derivar fondos a fiestas y gastos que no están claros"

El referente de Potencia en Junín, Ricardo de la Fuente, apuntó contra el gobierno municipal por el manejo de los fondos públicos. El dirigente cuestionó que lo recaudado mediante la tasa de combustibles no se destine a obras estratégicas, sino a eventos con rendiciones de cuentas dudosas.

"Se prefiere derivar esos fondos a fiestas y otros gastos que no están muy claros", disparó De la Fuente, vinculando su reclamo a la falta de transparencia en festivales locales"

“En este marco, por estos días también estamos viendo reclamos particulares sobre falta de transparencia en la Fiesta del Cosechero de Morse”, agregó.

“Hay muchas cosas de las que nosotros hablamos y ahora están saliendo a la luz. No es fácil, pero seguimos pensando que no hay que bajar los brazos y no hay que callarse”, remarcó el dirigente de Potencia.

