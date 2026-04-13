Choque en Ruta 188: un motociclista resultó herido y fue trasladado al HIGA

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 188, dejando como saldo a un joven motociclista hospitalizado. El hecho se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, una camioneta y una moto colisionaron a la altura de uno de los accesos a la vía nacional.

Según el relato de testigos presenciales, el incidente se desencadenó cuando una camioneta Toyota, conducida por un hombre de 38 años, se aprestaba a subir a la cinta asfáltica. En ese preciso momento, una motocicleta Motomel de 150 cc, manejada por un joven de aproximadamente 28 años que se desplazaba en sentido descendente, no pudo evitar el impacto.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió politraumatismos de diversa consideración. En el lugar trabajó de urgencia el personal del SAME, que brindó las primeras curaciones y decidió el traslado inmediato del herido a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una evaluación más exhaustiva.

A pesar de la magnitud del siniestro, la circulación vehicular en la Ruta 188 no se vio interrumpida, dado que ambos rodados terminaron fuera de la calzada tras la colisión. En el lugar se realizaron las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del caso.