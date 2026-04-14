Petrecca apuesta al "futuro": Se reunió con Macri y Vidal

El senador provincial del PRO y actual vicepresidente del partido en la provincia, Pablo Petrecca, publicó un sugestivo posteo en redes sociales luego de un encuentro de la Fundación Pensar. La reunión, que compartió junto a Juan Fiorini, el intendente interino de Junín, tuvo como protagonistas a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, dos de las principales figuras del espacio que dejaron el poder en 2019.

“Anfitriones del futuro”, escribió Petrecca para acompañar la foto del encuentro. Sin embargo, el mensaje rápidamente generó ruido político: la apelación al futuro contrasta con la centralidad de dirigentes que ya gobernaron y que, desde entonces, siguen ocupando los lugares de conducción sin que emerjan nuevas referencias de peso dentro del PRO.

A casi siete años de la salida del gobierno nacional y bonaerense, el partido continúa orbitando alrededor de sus figuras históricas. En ese contexto, ¿Petrecca busca reeditar la fórmula que llevó a Juntos por el Cambio al gobierno?