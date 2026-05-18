Junín se convierte en el epicentro de la náutica nacional con el Gran Prix del Litoral

La ciudad de Junín se prepara para vivir una de las jornadas más intensas del año en materia deportiva y turística. El próximo sábado 23 y domingo 24 de mayo, las aguas del Parque Natural Laguna de Gómez recibirán una fecha oficial del prestigioso Gran Prix del Litoral. Este evento de relevancia nacional es coordinado de forma conjunta por la Asociación Optimist Argentina y el Club Náutico Junín, contando además con el fuerte respaldo logístico del Municipio local.

La llegada de las distintas delegaciones comenzará a registrarse desde mediados de la semana previa, ya que los equipos buscan optimizar su preparación y reconocer el terreno de juego. Se espera la participación de más de 400 timoneles de todo el país, entre los que se destacan jóvenes promesas y deportistas con proyección internacional dentro de la categoría.

Este movimiento masivo generó un impacto inmediato en la economía local mucho antes del inicio de las regatas. El sector hotelero y de alojamiento extrahotelero de Junín y su zona de influencia reporta una capacidad prácticamente colmada. Las autoridades municipales señalaron que la coincidencia con un fin de semana largo potencia el flujo de visitantes, beneficiando directamente a los rubros gastronómico, comercial y de servicios de la región.

Desde la organización resaltaron el excelente estado actual del espejo de agua, cuya recuperación resultó fundamental para el regreso de este circuito nacional. El reacondicionamiento de la laguna no solo permite albergar competencias de alta exigencia, sino que también impulsa el crecimiento diario de las escuelas náuticas formativas locales, las cuales registran un interés creciente por parte de niños y jóvenes de la comunidad.