La escritora juninense Leila Guerriero conquistó el prestigioso Premio Strega Europeo 2026

La literatura y el periodismo de la región viven un momento de celebración histórica tras confirmarse que Leila Guerriero, oriunda de la ciudad de Junín, se adjudicó la XIII edición del Premio Strega Europeo 2026. La autora bonaerense se impuso en la decisión final al recibir 16 de los 30 votos emitidos por un exigente jurado compuesto por escritores italianos que han sido ganadores y finalistas del tradicional certamen. Con este triunfo, Guerriero consolida su proyección internacional apenas días después de haber tenido el honor de abrir oficialmente la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La obra galardonada, traducida al italiano por Maria Nicola bajo el título "La chiamata. Storia di una donna argentina" y editada en ese país por Editorial Sur, compitió con destacados finalistas internacionales como Nathacha Appanah, Isabella Hammad, Tonio Schachinger y Yael van der Wouden. El comité organizador del premio distinguió la publicación por su altísimo valor humano y documental, resaltando su valía como una pieza clave para comprender los procesos de identidad y los traumas derivados de los regímenes totalitarios.

El libro es el resultado de una minuciosa investigación que demandó más de dos años de trabajo de campo y múltiples entrevistas tanto a la protagonista como a su entorno. La trama reconstruye de manera descarnada la vida de Silvia Labayru, una militante de la organización Montoneros que fue secuestrada en 1976 por la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Durante su cautiverio en un centro clandestino de detención, Labayru sufrió torturas, violencia sexual y esclavitud, condiciones extremas bajo las cuales dio a luz a su hija. El nombre de la obra hace referencia directa a un episodio crucial de marzo de 1977, cuando una llamada telefónica cambió su destino y terminó salvándole la vida.

La pluma de la escritora juninense también profundiza en el complejo proceso posterior a la liberación de Labayru en 1978. Tras exiliarse en Madrid, la protagonista debió enfrentar el estigma, las sospechas y los rumores infundados de una supuesta colaboración con sus propios represores, factores que agudizaron su aislamiento social durante décadas. Con este reconocimiento en Europa, la rigurosidad periodística de Junín vuelve a posicionarse en lo más alto de la cultura hispanohablante.