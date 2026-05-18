Detuvieron a un joven con "tusi" durante un operativo de control en el barrio 9 de Julio

Un joven de 21 años fue detenido en el barrio 9 de Julio, luego de que efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) encontraran estupefacientes en su poder durante un control de rutina. El procedimiento se llevó a cabo en la esquina de las calles Mitre y Villegas, en el marco de una serie de recorridas dinámicas y preventivas destinadas a la identificación de personas y la fiscalización de vehículos en puntos estratégicos de la zona.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, los uniformados interceptaron al sujeto en la vía pública para solicitarle su documentación. Al realizar la requisa correspondiente, los agentes hallaron entre sus pertenencias cuatro envoltorios que contenían una sustancia polvorienta de color rosado, identificada preliminarmente como "tusi" o cocaína rosa. Ante este hallazgo, el personal policial procedió de forma inmediata a la aprehensión del individuo y al secuestro preventivo del material estupefaciente.

El joven imputado fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia. Las autoridades judiciales competentes ordenaron la realización de los peritajes químicos de rigor sobre la sustancia incautada para determinar con exactitud su composición y pureza. La causa penal se inició formalmente bajo la carátula de infracción a la Ley de Estupefacientes número 23.737, y se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas para definir su situación procesal.

Fuente y foto edicionnoroeste