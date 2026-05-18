Referentes sanitarios de Junín adhieren a la Marcha Federal de la Salud

Autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” y de la Región Sanitaria III se suman a la movilización convocada para este miércoles 20 de mayo frente al Ministerio de Salud de la Nación.

El Foro por el Derecho a la Salud, junto a FESINTRAS y CICOP, convoca para este miércoles 20 de mayo a las 13 horas a una Marcha Federal de la Salud al Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en Av. 9 de Julio 1925 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Junín, referentes del sistema sanitario público expresan su respaldo a la convocatoria y describen un panorama de tensión creciente en los efectores locales.

“El sistema ya no puede absorber más recortes”

La Lic. Lucrecia López, Directora Ejecutiva de la Región Sanitaria III, señaló que el deterioro del sistema no es una proyección sino una realidad cotidiana: “Lo que estamos describiendo son situaciones concretas que vemos todos los días. Hace dos años que padecemos tensiones en los servicios. Esto nunca lo vivimos, y fue muy abrupto. Las decisiones en salud tienen impacto directo en la vida de las personas.”

López subrayó además el crecimiento de la demanda sobre los efectores públicos bonaerenses: “El sistema público está recibiendo cada vez más personas que pierden su cobertura o que no pueden sostener el costo de una prepaga. No es un problema abstracto: es gente de nuestra comunidad que golpea la puerta del hospital.”

La mirada desde el HIGA Junín

El Dr. Fernando Crocco, Director Ejecutivo del HIGA “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, alertó sobre las consecuencias del desfinanciamiento en la operatoria diaria del hospital: “Ya estamos viendo trabajadores cansados, que no damos a basto por la demanda. El recorte del programa Remediar, que abastecía a más de 8.000 centros de salud en todo el país y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes, nos golpea directamente en la capacidad de respuesta. Esa medicación llegaba a nuestros centros de salud, a nuestros vecinos. Ahora no llega.”

Crocco advirtió también sobre la falta de insumos estratégicos en el contexto epidemiológico actual: “Entramos en los meses de mayor circulación viral respiratoria sin vacunas contra el VSR incorporadas al calendario. Eso no es una abstracción estadística: son personas mayores, bebés, familias de Junín sin protección.”

“El ajuste se siente en cada guardia, en cada turno”

La Dra. Cristina Cerulli, Directora Asociada del HIGA, aportó una perspectiva desde la gestión interna del hospital: “El sistema público de salud, a este ritmo, va a colapsar. No lo decimos para alarmar: lo decimos porque es lo que los datos y la experiencia diaria nos muestran. Cada recorte que se anuncia en Buenos Aires, acá lo sentimos en la guardia, en farmacia, en los consultorios.”

Cerulli enfatizó la responsabilidad institucional de dar la voz de alerta: “Los trabajadores de la salud no somos actores políticos. Somos parte de un sistema que cuida a la gente. Y cuando ese sistema está tensionado, tenemos la obligación de decirlo.”

Datos que respaldan la alarma

El cuadro descripto por los referentes sanitarios de Junín encuentra sustento en cifras de alcance nacional. Desde el Foro por el Derecho a la Salud advierten que el gobierno nacional lleva dos años desfinanciando áreas fundamentales del sistema sanitario, con el cierre del programa Remediar, el faltante de vacunas, recortes en el PAMI, ajuste en programas de discapacidad y reducción en la formación de residencias.

A nivel estadístico, el impacto es concreto: el Ministerio de Economía oficializó un recorte de $63.021 millones en salud, que incluye $20.000 millones en medicamentos e insumos, $5.000 millones en programas oncológicos y $500 millones en vacunas. La cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público creció en más de 742.000 en los últimos dos años. En paralelo, la cobertura de vacunación antigripal en mayores de 65 años en la provincia de Buenos Aires apenas alcanza entre el 16% y el 20%.

El programa Remediar, que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes con un vademécum de más de 100 medicamentos y garantizaba acceso gratuito a más de 20 millones de personas, fue reducido en 2026 a apenas tres medicamentos.

La marcha, este miércoles 20 de mayo

La movilización comenzará a las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminará en Plaza de Mayo. La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Desde Junín, trabajadoras y trabajadores de la salud del HIGA y de la Región Sanitaria III expresan su solidaridad con el reclamo y reafirman que la salud es un derecho que el Estado no puede abandonar.