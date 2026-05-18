Choque frontal en la Variante de la Ruta 7 dejó un saldo de cuatro personas heridas

Un violento siniestro vial se registró en las últimas horas en la Variante Chacabuco de la Ruta 7, a la altura de la firma Don Mario, cuando dos vehículos colisionaron de frente de manera brutal. Como consecuencia del fortísimo impacto, uno de los rodados terminó volcado sobre la calzada, mientras que el segundo sufrió un despiste quedando a un costado del camino.

En el incidente se vieron involucrados un Fiat Cronos, guiado por Nicolás Buscaglia, de 32 años, y una Chevrolet Meriva, conducida por Gabriela Zuccotti, de 34 años. En total, cuatro personas que viajaban en ambos automóviles debieron recibir asistencia médica de urgencia debido a las diversas lesiones sufridas en el impacto.

Al arribar al lugar, el personal del SAME constató la gravedad del choque y solicitó de inmediato la presencia de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco para colaborar en las tareas de rescate y asegurar la zona. Todos los ocupantes fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Nuestra Señora del Carmen para una mejor atención. Fuentes oficiales confirmaron que, en principio, ninguno de los afectados presenta heridas que pongan en riesgo sus vidas.

Las autoridades locales recordaron tras el hecho que la Variante Chacabuco no se encuentra concluida ni habilitada oficialmente para la circulación vehicular. A pesar de la prohibición y la falta de señalización definitiva, este trayecto es utilizado con preocupante frecuencia por los automovilistas, lo que incrementa el riesgo de este tipo de accidentes.

Foto quepensaschacabuco