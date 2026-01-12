Preocupación en Junín: La Laguna de Gómez en alerta naranja por la presencia de cianobacterias

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, continúa trabajando con los municipios que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.

El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias mediante el CIANOSEMÁFORO cuenta con la participación de 50 municipios de los cuales hoy:

General Pinto, La Plata, Lobos, Pehuajó tienen alerta roja (riesgo alto)

Mientras que Avellaneda, Chascomús, Daireaux, Junín, Lezama, Monte Hermoso, Rivadavia, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y Venticinco de Mayo poseen alerta naranja (riesgo medio).

En ambos niveles aplica bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa/agua existe un riesgo potencial para la salud. Si la ves colocada no te bañes y consultá al guardavidas o la autoridad del lugar si tenés dudas.

La alerta naranja por cianobacterias en la Laguna de Gómez significa un riesgo medio para la salud, implicando que hay presencia significativa de estas bacterias, por lo que se recomienda evitar el contacto con el agua, no bañarse ni realizar deportes náuticos y estar atento a la colocación de banderas sanitarias, aunque la situación varía y a veces puede estar en alerta roja (riesgo alto) o incluso verde (riesgo bajo), siendo crucial consultar el Cianosemáforo oficial para la información más reciente y tomar precauciones.

Qué implica el Alerta Naranja:

Riesgo Medio: Indica una concentración importante de cianobacterias en el agua, que pueden producir toxinas peligrosas para humanos y animales.

Medidas Recomendadas: No bañarse: Evitar el contacto directo con el agua en zonas de la laguna con coloraciones verdosas, azuladas o con aspecto aceitoso. No beberla: El agua de red es segura, pero el agua de la laguna no. Precaución: Vigilar a niños y mascotas, ya que son más vulnerables. Banderas Sanitarias: Si se colocan, no ingresar al agua.



Cómo saber el estado actual:

Cianosemáforo: La información oficial se actualiza en el "Cianosemáforo" provincial, una herramienta interactiva de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, donde se puede ver el color de alerta (verde, amarillo, naranja, rojo) y el riesgo asociado para cada laguna, incluyendo la de Gómez.

En resumen:

La alerta naranja es una advertencia seria; si ves una, protege tu salud y la de tu familia evitando el agua y consultando el Cianosemáforo para la situación en tiempo real en la Laguna de Gómez.

En el Río de La Plata, Avellaneda, registra alerta amarilla.

La actualización de este mapa tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.

Además del trabajo conjunto con los municipios en cuanto al monitoreo visual se implementó el sistema de monitoreo satelital a cargo de profesionales de la Autoridad del Agua que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones.

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, se suma a la iniciativa global "Alerta Temprana para Todos" (EW4All) impulsada por Naciones Unidas y la OMM cumpliendo con los objetivos al ser el primer sistema de alerta temprana por cianobacterias provincial en el país.

Cabe recordar que como parte del mismo Programa se encuentra a disposición un nuevo material para alumnos del nivel primario “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”.

Se puede descargar el material y mantenerse actualizado sobre el estado de cianobacterias en gba.gob.ar/cianobacterias.