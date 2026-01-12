Desde La Libertad Avanza advirtieron graves "deficiencias" en el Transporte Público de Junín

Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza en Junín se presentó un proyecto donde se advierte sobre el estado de las formaciones y del servicio del Transporte Público en la ciudad.

"El servicio de transporte público de pasajeros en Junín presenta graves deficiencias, manifestadas en unidades que circulan sin la limpieza adecuada, frecuentes roturas mecánicas, interrupciones del servicio y falta de cumplimiento de los recorridos y horarios establecidos, situaciones que son denunciadas de manera constante por los usuarios", afirmó en la iniciativa el edil Leo Juliá.

Según afirmó, "dichas falencias impactan de forma directa en la calidad de vida de los vecinos, quienes, aun abonando la tarifa correspondiente, reciben un servicio que no cumple con las condiciones mínimas esperables".

Frente a este escenario, Juliá solicitó al municipio que conduce Juan Fiorini que informe cuánto recibe de susbsidios provinciales y cuál es el destino de los mismos.

Asimismo, se requiere "si el Municipio ha realizado inspecciones, auditorías, sanciones o intimaciones a la empresa concesionaria del servicio de transporte público de pasajeros, vinculadas al estado de las unidades, limpieza, mantenimiento, cumplimiento de recorridos y frecuencias, indicando fechas, resultados y medidas adoptadas".

