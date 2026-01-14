Accidente en La Frontera: Se pronunció el juninense involucrado

Este lunes 12 de enero, alrededor de las 20hs, una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo tipo UTV, con un mayor y tres menores a bordo, chocaron en la zona de la Frontera, en Pinamar.

Como consecuencia del impacto, los tres menores resultaron heridos, siendo Bastián (8), quien viajaba en el UTV, quien sufrió el golpe más fuerte y su estado es delicado.

Tras lo ocurrido, fuerzas de seguridad se acercaron al lugar del hecho con el objetivo de preservar la zona para realizar las pericias correspondientes en el marco de la causa abierta por "lesiones culposas".

Este martes se conoció, según el sitio "Semanario de Junín", que quien manejaba la camioneta es un joven empresario de la noche juniense, llamado Manuel "Manu" Molinari, quien este miércoles se pronunció en sus redes sociales.

"Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido. Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño", afirmó en un mensaje a través de una historia de Instagam.

La salud del nene

"Salió del quirófano, fue reintervenido porque anoche ya había pasado por un proceso quirúrgico por la laceración hepática y volvió a sangrar, pero ahora el sangrado no proviene del hígado, sino de una lesión pulmonar", explicó la pediatra que asiste al menor de edad, Melina, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

"Todavía no está estable y sigue en estado crítico", advirtió la pediatra, mientras que el médico Juan José detalló: "Vimos el amontonamiento de gente, la policía nos decía que circulemos y logré ver, entre las piernas de los efectivos, a los bomberos que sostenían al niño en el suelo".

Sobre el momento del accidente, donde Bastián Jerez sufrió heridas severas, el profesional amplió: "Volvimos a la escena, vimos que estaba totalmente en shock, estaba pálido, con los labios y dedos morados con movimientos respiratorios poco eficientes".