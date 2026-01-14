Intensa actividad de Bomberos en Junín: incendios de pastizales y un rescate nocturno en un ascensor

El personal del Cuartel de Bomberos de Junín no tuvo respiro durante la última semana. El factor común de las salidas fue el fuego en malezas y basura, intensificado por el clima seco. Entre las intervenciones más destacadas, el martes 13 se registraron cinco salidas, incluyendo un incendio de banquina en la Ruta 65 (altura Agustina) de 150 metros de extensión y otro foco en Payela y Canavesio, que inicialmente había sido denunciado como un incendio de galpón.

Otros puntos afectados fueron las intersecciones de Ruta 188 con Avenida República y Alberdi, donde los efectivos debieron extinguir montículos de ramas y leña para evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas o afectara la visibilidad en las rutas.

Fuga de gas y prevención

El pasado viernes, una dotación debió acudir a una vivienda en calle España al 385. Allí, tras entrevistarse con la moradora, los bomberos detectaron una pérdida de gas en el sector de la cocina. Se procedió al corte preventivo del suministro y a la ventilación de los ambientes, trabajando en conjunto con una cuadrilla de Grupo Servicios Junín para asegurar la propiedad. No se registraron heridos.

Rescate en el centro

La intervención más delicada ocurrió en la madrugada de este miércoles 14, cerca de la una de la mañana. Los bomberos fueron convocados a un edificio en Chile N° 30 por un ascensor trabado. Al llegar, se encontraron con cinco personas atrapadas: dos menores de 5 y 9 años, y tres adultos.

Mediante maniobras de apertura manual, los efectivos lograron liberar a los involucrados. Afortunadamente, todos se encontraban en buen estado de salud y no fue necesario el traslado a centros asistenciales, finalizando la tarea con éxito tras el susto de los protagonistas.

⚠️ Prevención: El peligro de las quemas "controladas"

Ante la seguidilla de intervenciones por incendios de pastizales, ramas y basura en el ejido urbano y banquinas, el Cuartel de Bomberos de Junín recuerda que está prohibido el uso de fuego para la limpieza de terrenos o eliminación de residuos.

¿Por qué es peligroso en esta época?

Baja humedad y viento: Un pequeño fuego para quemar hojas puede descontrolarse en segundos debido a las ráfagas, saltando a propiedades vecinas o vehículos.

Afectación visual: El humo en rutas (como se vio en la 188 y 65) puede causar accidentes fatales al reducir la visibilidad de los conductores.

Saturación del servicio: Mientras los bomberos apagan basura, se puede producir una emergencia con riesgo de vida (como el rescate en el ascensor de hoy) donde cada segundo cuenta.

Recomendación: Se solicita a los vecinos embolsar las hojas y ramas, y coordinar con los servicios de recolección municipal en lugar de recurrir a la quema.