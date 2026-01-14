Alerta meteorológico para este jueves por tormentas en Junín y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por tormentas para el día de mañana jueves por la mañana en Junín y zonas aledañas.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.