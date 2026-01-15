El Gobierno nacional prepara un fuerte aumento de peajes en las autopistas, el peaje de Roca alcanzará los $1500

El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, formalizó el inicio del proceso para aplicar un nuevo aumento en los cuadros tarifarios de los peajes de jurisdicción federal. La medida se dio a conocer mediante la convocatoria a una consulta ciudadana, paso administrativo obligatorio para validar los incrementos en los servicios públicos. El objetivo de esta actualización es compensar el aumento de los costos operativos y garantizar la continuidad de las obras de mantenimiento en la red vial concesionada a la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Este ajuste tarifario llega en un momento de reordenamiento de los precios. Según los fundamentos técnicos presentados por el organismo nacional, los valores actuales en las cabinas de peaje quedaron rezagados frente a la evolución de los precios de los insumos básicos, como el asfalto, la señalización y la energía. De cumplirse los plazos previstos, los nuevos montos comenzarán a regir a partir de los primeros días de febrero, afectando la estructura de costos de miles de usuarios que transitan diariamente por las rutas del país.

Nuevos precios de los peajes: suba del 18%

El eje central de esta propuesta gubernamental es un incremento del 18% sobre las tarifas vigentes. Este porcentaje se aplicará de manera uniforme en las estaciones de peaje distribuidas en los principales corredores del territorio nacional. Por ejemplo, en el caso de la Autopista Riccheri, un vehículo particular de Categoría 2 que actualmente abona $900 en horario pico, pasará a pagar aproximadamente $1.062. En tanto, para quienes circulen en horario no pico, el valor se elevará de los $700 actuales a unos $826.

El aumento también abarca a quienes transitan diariamente la 188, una ruta que carece del mantenimiento básico y blanco de fuertes críticas. Con el nuevo ajuste, la tarifa mínima para los automóviles particulares en el peaje de Roca y otros puntos del Corredor II alcanzará los $1500.

Es importante destacar que el aumento del 18% también alcanzará a las categorías de transporte de carga y pasajeros. Los camiones de gran porte, que representan el motor de la logística nacional, verán reflejado este ajuste en sus planillas de costos, con valores que podrían superar los $5.000 en los tramos más extensos del interior. El Gobierno busca con este porcentaje mantener un equilibrio entre la necesidad de fondos para la infraestructura y el impacto en la inflación mensual.

Cuáles son las rutas nacionales afectadas por el aumento de peajes

La actualización tarifaria tiene un alcance federal y se sentirá con fuerza en las vías que conectan las zonas productivas más importantes de la Argentina. Además de la Riccheri, el aumento del 18% impactará en los peajes de las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 34 y 188. Estas arterias atraviesan provincias clave como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Corrientes, uniendo los puertos con los centros de producción agrícola e industrial.

Un factor a tener en cuenta para mitigar el impacto en el bolsillo es el uso del sistema telePase. Las autoridades de Vialidad Nacional confirmaron que se mantendrán las bonificaciones para los usuarios que utilicen el dispositivo de pago electrónico, fomentando la fluidez del tránsito y la reducción del uso de dinero en efectivo en las cabinas.

Con esta nueva medida, el costo del transporte vuelve a ser un tema de debate para los argentinos en el inicio de 2026. Para un conductor que viaja por trabajo todos los días utilizando la Riccheri, este aumento representa un incremento mensual significativo que se suma a la reciente suba de combustibles. La consulta ciudadana permanecerá abierta hasta finales de enero, tras lo cual se publicarán los cuadros definitivos en el Boletín Oficial.





