Comenzaron a ejecutarse trabajos en diferentes calles de la Laguna de Gómez

El intendente de Junín, Juan Fiorini, mantuvo un encuentro con representantes de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez, con el objetivo de construir una agenda conjunta para este 2026 y abordar necesidades puntuales del lugar. Durante la reunión, se dialogó no solo sobre la importancia del Parque como atractivo turístico, sino principalmente sobre las prioridades de los vecinos que viven allí durante todo el año, atendiendo necesidades vinculadas a servicios y mantenimiento urbano.

En este marco, comenzaron a ejecutarse trabajos con maquinaria municipal en diferentes calles, una intervención muy solicitada por la institución fomentista para mejorar la transitabilidad y acompañar el día a día de las familias del sector. Esta respuesta fue destacada como una muestra de escucha permanente y presencia del Estado con hechos concretos, reafirmando la articulación sostenida entre el Municipio y la comunidad para continuar mejorando el entorno y proyectar nuevas acciones hacia adelante.

A propósito del encuentro, el intendente Juan Fiorini destacó que la visita al lugar tuvo como objetivo supervisar los trabajos que ya comenzaron: “Vamos a seguir fortaleciendo el vínculo con los vecinos y la Sociedad de Fomento del Parque Natural, no solo por el atractivo turístico, sino porque acá viven muchos vecinos de nuestra ciudad, actualmente se está desarrollando un operativo de mejoramiento en calles de la parte no turística del sector, donde residen familias durante todo el año, dando respuesta a un pedido que venía siendo planteado desde hace tiempo por la comisión fomentista”.

Asimismo, explicó que “las tareas comprenden alteos y mejoramiento general de las calles, junto con intervenciones complementarias como poda y trabajos en sectores donde se acumulaba agua estancada, con el fin de corregir situaciones que afectaban la circulación y el estado general del barrio, además se lograron avanzar en metas compartidas como la instalación de luminarias LED, lo cual forma parte de una planificación integral que busca reforzar la seguridad, el orden y la calidad de vida en el sector”.

“El Parque Natural Laguna de Gómez atraviesa un buen momento por el uso turístico reciente, pero más allá de esto, desde la gestión también contemplamos las necesidades de quienes viven en este sector de manera permanente, la idea es hacer cosas para los que nos visitan, pero también para quienes viven acá, cada una de estas acciones forman parte de un compromiso sostenido de trabajo articulado con la Sociedad de Fomento, con continuidad hacia el futuro y con nuevas metas para el 2026”, afirmó el Jefe Comunal a modo de cierre, haciendo hincapié en el trabajo articulado con la comisión de fomento y los vecinos del PNLG.

Por su parte, Fernando Di Pierro, presidente de la Sociedad de Fomento del Parque Natural, agradeció al Intendente por la convocatoria y destacó el valor de la relación construida con el Municipio: “Esto viene incluso desde la gestión anterior, basada en el diálogo y la posibilidad concreta de trasladar necesidades reales del sector, siempre nos sentimos escuchados, desde la comisión presentamos el año pasado un relevamiento elaborado junto a vecinos sobre puntos prioritarios para mejorar especialmente en la zona de barrios, lo cual fue tomado en cuenta como guía de trabajo para las acciones actuales, y ya empezamos a ver movimiento”.

En continuidad, el fomentista puso en valor que hoy ya pueden observarse hechos concretos a partir de aquellas gestiones, y destacó: “En particular cambió la iluminación con luminarias LED como un avance fundamental para el sector, del mismo modo, el estado de las calles, que es un tema sensible para la comunidad, ya que las lluvias suelen deteriorar rápidamente cualquier mejora, y por eso celebramos que se haya comenzado con tareas de relleno y nivelación con el objetivo de realizar luego el mejoramiento correspondiente y garantizar mejores condiciones de transitabilidad”.

“Para nosotros es muy importante sostener un equilibrio entre el crecimiento turístico del Parque Natural y las mejoras estructurales que requiere la parte estable del barrio, y sin dudas es un compromiso de los vecinos también cuidar el lugar, respetar los espacios comunes y colaborar con la limpieza, haciendo foco en la necesidad de utilizar adecuadamente los contenedores de residuos y contribuir a la autorregulación comunitaria, la idea es hacer un espacio más lindo, más cuidado, y el beneficio es general”, concluyó invitando a los vecinos del lugar a colaborar con el cuidado y reordenamiento del espacio.

Fuente: Gobierno de Junín