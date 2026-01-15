Jornada de intenso trabajo para el Cuartel de Bomberos: incendios, rescates y asistencia domiciliaria

Pasadas las 16:00 horas, se activó una alerta por un incendio de pastizales en la intersección de las Rutas Nacionales 7 y 188, específicamente en terrenos del Centro de Entrenamiento del Club Sarmiento. El fuego afectó un área aproximada de 50 por 50 metros.

Dada la cercanía con instalaciones eléctricas, personal de la empresa EDEN debió realizar un corte preventivo del suministro, mientras que los bomberos trabajaron con líneas devanaderas para extinguir las llamas. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del humo, la visibilidad en las rutas nacionales no se vio afectada.

Siniestro en el cableado urbano

Cerca de las 17:15, una dotación se desplazó hacia la Avenida San Martín, entre Paso y Pringles, por el incendio de un poste de luz. Al arribar, el fuego ya se había extinguido, pero se constató el derretimiento de aproximadamente 200 metros de cableado. Tras verificar que no existiera riesgo eléctrico para los transeúntes, la unidad regresó a la base.

Asistencias y rescates

La actividad del cuartel comenzó bien temprano, a las 00:06 hs, cuando acudieron a una vivienda en Quintana 28. Allí, asistieron a un hombre de más de 70 años con movilidad reducida que había sufrido una caída de su propia altura. Los efectivos realizaron el levantamiento del hombre, quien no requirió atención médica y quedó bajo el cuidado de su esposa.

Finalmente, antes del anochecer, a las 18:46 hs, los bomberos se dirigieron a la esquina de Italia y Siria para rescatar a un gato que se encontraba atrapado en la copa de un árbol. Mediante el uso de escaleras y elementos de seguridad, lograron descender al animal y entregarlo a su dueño en perfecto estado.

Dato Adicional: Una dotación también se movilizó hacia la intersección de Los Naranjos y Garibaldi tras un llamado por fuego, aunque tras un recorrido preventivo se determinó que se trataba de una falsa alarma (llamado negativo).

🔥 Alerta por Riesgo Extremo de Incendios

Debido a la seguidilla de intervenciones y las condiciones meteorológicas actuales, el Cuartel de Bomberos y Defensa Civil de Junín advierten que el riesgo de incendios de pastizales se mantiene en niveles críticos.

Factor Viento: Las ráfagas de hasta 70 km/h pronosticadas para este jueves pueden convertir una pequeña chispa o una quema de basura en un incendio incontrolable en cuestión de minutos.

Prohibición vigente: Se recuerda a la población que está terminantemente prohibida la quema de ramas, hojas y residuos en todo el ejido urbano y zonas de quintas.

Prevención en rutas: No arrojes colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos por la ventanilla del vehículo. El pasto seco de las banquinas es combustible de alta peligrosidad.

📞 Ante cualquier columna de humo, comunicate de inmediato con el 100 (Bomberos) o el 911 (Emergencias).