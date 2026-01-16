Caso Bastian en Pinamar: Qué dicen los abogados de juninense Molinari

Los abogados de Manuel Molinari, el conductor de la camioneta involucrada en el choque con el UTV en el que resultó gravemente herido Bastian en Pinamar, afirmaron que su defendido se encuentra “muy angustiado” por lo ocurrido y “a disposición” de la familia del menor. La defensa buscó así fijar postura pública en un caso que generó conmoción en la costa atlántica en plena temporada de verano.

Florencia Durán y Sebastián Riglos, representantes legales de Molinari, brindaron una entrevista en el programa Vamos Rivadavia, que se emite por Radio Rivadavia AM 630, donde detallaron cómo atraviesa el imputado las horas posteriores al siniestro y cuestionaron el desarrollo de la investigación judicial, en particular la realización de peritajes clave.

“Después del hecho lamentable, Manuel se encuentra bastante angustiado y estuvo todo el tiempo con la familia y a disposición”, señalaron los abogados, al remarcar que su defendido no se desentendió de la situación y permaneció en Pinamar para seguir de cerca la evolución del caso, pese a que tenía previsto regresar a Junín.

Críticas a la suspensión de la pericia mecánica

Durán y Riglos explicaron que este viernes estaba prevista una pericia mecánica fundamental para esclarecer la dinámica del choque, pero que la misma fue suspendida a último momento. “Acabamos de venir de la pericia mecánica fijada a las 11. Estamos a dos cuadras de donde se iba a realizar, pero se acaba de suspender. Llegamos al peritaje y no había peritos”, relataron.

Según la defensa, la ausencia de un perito oficial que garantizara “transparencia e imparcialidad” obligó a pedir una nueva fecha para el estudio técnico. En el lugar, indicaron, solo se presentaron peritos vinculados al UTV, pero no uno designado por la Justicia, lo que a su criterio impedía avanzar de manera adecuada con el análisis de los vehículos involucrados.

La versión de Molinari sobre el choque

Los letrados también rechazaron las versiones que indicaban que Molinari participaba de presuntas “picadas” en una zona conocida como la “Olla”, un sector de médanos frecuentado por vehículos todo terreno. “No fue ni a la Olla ni a participar de ninguna picada. Fue a una playa y se retiraba en camioneta y, en una de las dunas, pierde de vista al UTV y se produce el impacto de frente”, afirmaron.

Según la declaración del conductor, circulaba “a paso de hombre”.

Sostiene que no recuerda que el UTV se desplazara a gran velocidad.

El choque habría sido frontal, con todos los ocupantes lesionados.

La defensa recalcó además que el UTV involucrado es un vehículo deportivo “altamente seguro”, aunque viajaban cinco personas en un rodado de cuatro plazas, lo que implica que uno de los ocupantes no tenía cinturón de seguridad colocado. Ese dato, remarcaron, será tenido en cuenta en los peritajes y en la reconstrucción del hecho.

Un predio bajo custodia policial y en debate

Otro de los puntos señalados por los abogados de Molinari fue la característica del lugar donde ocurrió el siniestro. Describieron el predio como perteneciente a una familia tradicional de Pinamar, en un estado intermedio “entre lo público y lo privado”, y conocido como “La Frontera”.

De acuerdo con su versión, tanto el ingreso como el egreso a esa zona cuentan con custodia de la policía bonaerense, lo que suma interrogantes sobre los controles que se realizan sobre el tránsito de vehículos recreativos en médanos y playas, una actividad habitual pero riesgosa en la temporada estival.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y la toma de testimonios, la situación de Bastian y el futuro procesal de Molinari continúan bajo la lupa pública, en un caso que vuelve a poner en discusión la seguridad en las zonas de médanos y la regulación de los vehículos off road en la costa argentina.

