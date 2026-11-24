Los vecinos de Laplacette atraviesan una serie de problemas vinculados al mantenimiento de la localidad, la infraestructura, la seguridad y los servicios de salud. En diálogo con Grupo La Verdad, Alberto Amilcar expuso las distintas situaciones que padecen y reclamó respuestas de las autoridades ante una serie de demandas que, según afirmó, vienen planteando desde hace tiempo.

Uno de los principales inconvenientes está relacionado con los desagües y las consecuencias de las lluvias, que provocan acumulación de agua en las cunetas y complicaciones para los habitantes. “Ahora que está lloviendo casi todos los días, no tenemos desagüe. Cuando llueve se llenan las cunetas, las hacen de gusto porque no tienen salidas. No preguntan qué nos hace falta: vienen, hacen lo que les parece y se van”, cuestionó.

En ese sentido, advirtió que las alcantarillas se encuentran obstruidas y que el agua no tiene un correcto escurrimiento. “Las alcantarillas están todas tapadas en el desagote, ¿a dónde va el agua? Si llueve mucho entra en las casas. Esto parece una chacra. Es un desastre”, sostuvo.

A los problemas de infraestructura se suma la falta de mantenimiento de los espacios públicos y los pastizales altos. Amilcar aseguró que hay sectores de la localidad que permanecen descuidados y cuestionó la falta de herramientas para realizar las tareas correspondientes.

“Estamos tapados de yuyos. Hay un chico que corta el pasto. Pero hay un tractor que está tirado en la plaza hace más de un mes, nadie le da uso”, manifestó.

También puso el foco en el estado de los caminos rurales y los accesos a Laplacette, que se deterioraron considerablemente después de las últimas precipitaciones. Según explicó, hay sectores que presentan dificultades para circular, especialmente en una zona atravesada por un campo.

“Hay caminos para salir del pueblo que se pusieron muy complicados después de la lluvia del otro día, sobre todo en la zona que está separada por un campo, hay mucho barro”, indicó. Y agregó: “Ni recuerdo cuánto hace que no vienen las máquinas para mejorar los caminos. Sé que ahora son privadas”.

Reclamos por seguridad y atención médica

Otro de los puntos planteados por el vecino tiene que ver con la situación del destacamento policial y la cobertura de seguridad en la localidad. Amilcar afirmó que la dependencia no estaría habilitada y que la presencia policial resulta insuficiente para atender las necesidades de los habitantes.

“El destacamento policial dice que no está habilitado, entonces estamos en veremos. Queda un policía que encima se toma los francos. En ese caso, los demás vienen, dan una vuelta y se van”, relató.

La atención sanitaria también forma parte de los reclamos. El vecino cuestionó el funcionamiento de la sala de salud y la falta de regularidad en la atención médica, al señalar que los profesionales no siempre concurren en los días previstos y que, en ocasiones, las cancelaciones se comunican a último momento.

“En la sala sanitaria vienen cuando se les antoja. Esperamos a los doctores y no aparecen o avisan que no vienen a última hora. ¿Para qué tenemos la sala entonces? Vienen una sola vez a la semana, si es que vienen, porque a veces no vienen incluso cuando les toca”, expresó.

Reclamos sin respuestas

Amilcar aseguró que las distintas problemáticas ya fueron planteadas ante funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Seguridad, pero que hasta el momento no hubo soluciones concretas.

“Ya planteamos todo esto, hemos hablado con el secretario de Seguridad. Nos dijeron que esperemos, pero todavía no pasó nada. Además, yo llamé a distintos números y ni atienden”, señaló.

Los habitantes de Laplacette esperan que sus reclamos sean atendidos y que se adopten medidas para mejorar las condiciones de la localidad, tanto en materia de infraestructura y mantenimiento como en seguridad y prestación de servicios esenciales.