Villa Belgrano campeón absoluto del 2025: Venció a Rivadavia (L) 2 a 0

Villa Belgrano se quedó con la Finalissima al vencer a Rivadavia de Lincoln por 2 a 0, en un encuentro que se disputó anoche en el estadio de Mariano Moreno.

El elenco juninense venció al de Lincoln gracias a los goles de Enzo Rossi y Adrián Martínez, a los 5 y a los 39 minutos del segundo tiempo.

Este torneo enfrentó al ganador del Apertura (Rivadavia L) y del Clausura (Villa). Además, la V Azulada se había quedado con el Nocturno por lo que no hubo otro equipo en la difinición.

De esta manera, el conjunto conducido por Carlos González cierra un año bárbaro y ahora, tras un breve descanso, le apuntará los cañones al Torneo Nocturno 2025-2026 y al Regional Amateur, en donde por los cuartos de final, deberá enfrentar al mismo rival de anoche, con partido de ida y vuelta.

Foto laverdad