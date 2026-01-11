Doble turno en el Eva Perón: El Plantel Profesional venció a la Reserva

El plantel profesional completó una intensa jornada de preparación en el Estadio Eva Perón, donde disputó dos encuentros amistosos frente al equipo de Reserva de Sarmiento. La actividad sirvió para sumar minutos de juego y evaluar diferentes esquemas tácticos.

Victoria en el Primer Turno

El primer partido, jugado a dos tiempos de 20 minutos, resultó favorable al equipo principal, que se impuso por 2-0. Los goles que sellaron la victoria fueron anotados por Churín y Arismendi.

Para este encuentro, el cuerpo técnico alineó a: Burrai; Cabrera, Seyral, Insaurralde, Arismendi, Quiroga, Zabala, Villalba, Mónaco, Márquez y Churín.

Empate sin Goles en el Segundo Amistoso

El segundo encuentro, también con una duración reducida, finalizó sin movimientos en el marcador, con un resultado de 0-0.

En esta segunda presentación, el once inicial estuvo compuesto por: Ayala; Vallejos, Orihuela, Arturia, Morales, Salle, García, Guiacobini, Díaz, Rentería y Marabel.

Ambos equipos de Reserva, que presentaron formaciones distintas para sus respectivos juegos, también sumaron rodaje en la jornada de trabajo en el estadio.