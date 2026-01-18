Sarmiento disputó ante Rosario Central el último amistoso de la pretemporada

Sarmiento afrontó su último amistoso de pretemporada antes del inicio oficial del Torneo Apertura 2026. El Verde visitó a Rosario Central en el predio de Arroyo Seco, en un encuentro matutino que se disputó a puertas cerradas y que incluyó tres tiempos, de 40 minutos cada uno. El primero finalizó 1-0 a favor del “Canalla”, el segundo 1 a 1 con gol de Vallejos para el elenco juninense y el tercer tiempo, fue 2-0 para Sarmiento con dos goles de Renzo Lobianco.

Para el equipo dirigido por Facundo Sava fue el examen final antes del estreno en el campeonato, previsto para el próximo domingo 25 de enero, ante Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona. El cuerpo técnico aprovechó el ensayo para ajustar detalles futbolísticos y, sobre todo, evaluar la condición física de algunos jugadores clave.

En ese sentido, el “Verde” llega de la mejor manera al duelo con el “Bicho” de La Paternal. Llegaron refuerzos, la mayoría con muchos días antes del inicio del certamen lo que le permitió a Sava conocer en profundidad el material disponible.

En el primero de los encuentros los dirigidos por Jorge Almirón derrotaron por 2 a 1 al conjunto de Junín con los tantos convertidos por Copetti y Módica mientras que Vallejos descontó para la visita. En este partido se disputaron dos tiempos de 40 minutos.

El segundo, fue un bloque de 40 minutos en el que participaron juveniles en su mayoría integrantes de reserva y que hasta el momento no venían teniendo demasiado rodaje en la pretemporada. Tal es el caso de Álvaro Güich, integrante de la selección Sub 17 y que recientemente firmó su primer contrato profesional. El resultado fue 2 a 0 a favor del verde y los goles fueron convertidos por Lobianco en dos ocasiones.

Primer partido:

Rosario Central: Jeremías Ledesma (0’ST Jorge Broun); Emanuel Coronel (0’ ST Elías Verón), Luca Raffin, Facundo Mallo (0’ ST Santiago Burgos) (24’ ST Santiago Segovia), Ignacio Ovando y Agustín Sández (0’ ST Leonardo Ríos); Enzo Giménez (0’ ST Gaspar Duarte), Vicente Pizarro (0’ ST Federico Navarro) y Jaminton Campaz (0’ ST Tomás O’Connor); Enzo Copetti (0’ ST Giovanni Cantizano) y Alejo Véliz (0’ ST Agustín Módica). DT: Jorge Almirón.

Sarmiento: Burrai (19’ ST Ayala); Cabrera (19’ ST Vallejos), Orihuela (19’ ST Seyral), Insaurralde (19’ ST Arturia) y Arismendi (19’ ST Morales); Rentería (19’ ST Contreras), Zabala (19’ ST Villalba), García (19’ ST Giacobini) y Salle (19’ ST Quiroga); Marabel (19’ ST Mónaco) y Churín (19’ ST Márquez). DT: Facundo Sava

Goles: PT: 30’ Copetti (RC). ST: 15’ Módica (RC), 36’ Vallejos (SAR)

Árbitro: Bruno Cejas

Asistentes: Juan Pablo Giordano - Jonatan Mapelli

Segundo Partido:

Rosario Central: Damián Fernández; Santiago Burgos, Álvaro Güich, Marco Vicente, Javier Becerra; Paulo Bustos (30’ Marcelo Cabrera), santiago Segovia, samuel Beltrán, Kevin Gutiérrez, Tomás Salteño; Thiago Ponce. DT: Mario Pobersnik

Goles: 28’ Lobianco (SAR) y 36 Lobianco (SAR)

Árbitro: Gonzalo Ferrari

Asistentes: Emir Núñez - Agustín Porfiri