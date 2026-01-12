“Como un tsunami”: una ola gigante provocó un muerto y heridos en la Costa Atlántica

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió a turistas y residentes en la Costa Atlántica cuando una ola gigante impactó en Santa Clara del Mar y Mar del Plata. El episodio dejó un saldo de un muerto y 35 heridos, provocó evacuaciones preventivas y encendió la alarma por las denominadas olas vagabundas.

El inesperado evento ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban de la jornada en distintas playas de la zona. En Santa Clara del Mar, testigos aseguraron que la ola alcanzó una altura cercana a los cinco metros y avanzó con una fuerza inusual sobre la costa, arrastrando todo a su paso.

Evacuación de playas en la Costa Atlántica

La magnitud del fenómeno obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de todas las playas de la zona, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. En paralelo, equipos de Defensa Civil y servicios de emergencia recorrieron centros de salud para relevar el estado de los afectados.

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó que hay 35 personas heridas y una víctima fatal. "Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas", declaró a TN. Además, señaló que entre los atendidos también se reportó un hombre que sufrió un infarto y varios lesionados de menor gravedad.

"Olas vagabundas" y un fenómeno impredecible

El hecho fue identificado como un episodio de "olas vagabundas" o "meteotsunamis", un fenómeno poco frecuente y sin explicación científica concluyente. "Esto es un evento imprevisible que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir", explicó García.

Testimonios recogidos por NA remarcaron que la situación tomó completamente por sorpresa a los veraneantes, ya que Santa Clara del Mar suele caracterizarse por su mar calmo. El propio García recordó que un episodio similar ocurrió hace dos o tres años en Mar del Plata durante la noche, sin heridos, lo que refuerza el carácter inesperado de estos eventos.

Por el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación en la Costa Atlántica y no descartan implementar nuevas medidas de seguridad en otras localidades ante la posibilidad de nuevos episodios.