Desde este jueves, arancel 0% para celulares importados: ¿bajarán los precios?

Desde este jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%, tras completarse el esquema dispuesto por el decreto 333, que había reducido el tributo del 16% al 8% en mayo de 2025 y fijado su eliminación total para esta fecha.



La medida redefine el escenario del mercado de telefonía móvil, en un contexto de ajustes de precios, menor demanda y fuerte competencia del contrabando.



El Gobierno presentó la decisión como una herramienta para bajar costos y fomentar la competencia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la norma en redes sociales al señalar que implica "menos impuestos, más competencia y mejores precios". Sin embargo, durante la etapa con arancel del 8%, el ingreso de celulares importados por canales legales no creció de manera significativa, y la producción local mantuvo su participación.



Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, explicaron que la baja arancelaria obligó al sector a mejorar eficiencia, reducir costos y optimizar logística, con medidas como el uso de bitrenes. También recordaron que el Gobierno eliminó los impuestos internos para los celulares fabricados en la isla. No obstante, remarcaron que el principal problema no es la importación legal, sino el contrabando, ya que uno de cada tres celulares activados en el país no ingresó por canales oficiales.



Los datos de comercio exterior refuerzan ese diagnóstico. En todo 2025 se importaron legalmente 334.194 celulares, apenas por debajo de las 337.194 unidades de 2024. Con esos volúmenes, los teléfonos importados representaron alrededor del 5% del mercado, frente al 6% del año anterior. Según fuentes del sector, aun con arancel cero sigue siendo rentable fabricar en Tierra del Fuego, debido a la carga impositiva que enfrentan los importadores formales en el continente.



En precios, la industria señala que los celulares ya registraron bajas de hasta 30% en los últimos meses por la caída de la demanda, aunque advierte límites para nuevas reducciones. Un factor clave es la mayor presión sobre el mercado global de memorias, impulsada por el auge de la inteligencia artificial.



En el retail, cadenas especializadas en productos Apple aseguran que el impacto del arancel es directo sobre los costos, especialmente en la alta gama, y que parte de la rebaja ya fue anticipada en los precios, por lo que las mejoras para el consumidor serán graduales y selectivas.

