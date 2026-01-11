Varias aprehensiones por diversos delitos en la ciudad

Tras allanamientos y operativos de seguridad en los distintos barrios de la ciudad, se registraron más aprehensiones por robos, hurtos e infracción a la ley de drogas.

Los procedimientos se realizaron en el marco de los dispositivos preventivos planificados por la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno local.

Tres sujetos detenidos por escruche en un local nocturno

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera procedieron tras un hecho delictivo ocurrido en un local de expansión nocturna ubicado sobre Avenida de Circunvalación próximo a Avenida Padre Respuela, en donde se denunció la sustracción en dos oportunidades de bebidas varias y cámaras de seguridad.

Tras un trabajo coordinado con la UFNI N°6, se logró establecer las identidades de los autores del hecho, ordenando un allanamiento en el Barrio Ramón Hernández. En el mismo se precedió al secuestro de 2 cámaras de seguridad, latas de cervezas y jugos, champagne, botellas de gaseosa y energizantes. Asimismo se efectivizó la detención de tres hermanos de 27, 29, y 31 años de edad por el delito de Hurto agravado por escalamiento y robo en poblado y en banda, trasladados a sede policial y puestos a disposición del a Justicia.

Cinco menores aprehendidos por hurto de equinos

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la interceptación de cinco menores de de 15, 16 y 17 años de edad, los cuales trasladaban a dos equinos. Tras rápidas tareas investigativas, los uniformados lograron establecer que los mismos habían sido sustraídos en barrio Villa del Parque. Se procedió al secuestro de los equinos y a la aprehensión de los menores en cuestión por el delito de Hurto siendo trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Un hombre fue aprehendido por un ilícito en una vivienda

Efectivos del Comando de Patrullas, realizando patrullajes de saturación en barrio El Picaflor, procedieron a la identificación de un sujeto de 45 años de edad, el cual circulaba a bordo de una bicicleta llevando consigo un perfil de hierro de tres metros, no pudiendo acreditar la procedencia del mismo.

Tras tareas investigativas de los uniformados, lograron establecer que el mismo había sido sustraído recientemente de una vivienda ubicada en el barrio 11 de Julio. Ante ello se procedió al secuestro de dicho objeto y a la aprehensión del sujeto por el delito de Hurto, siendo trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

Aprehendidos por tenencia de drogas

En el marco de una causa por amenazas con arma de fuego de la que a su vez también surge una desobediencia tras la existencia de medida cautelares, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda solicitaron a la Fiscalía interviniente una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en Barrio Progreso, la cual arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos de interés para la causa.

No obstante, en el lugar se encontró un arbusto de marihuana en el patio y en una de las habitaciones 10 envoltorios con cocaína, siendo estos propiedad de una mujer mayor de edad quien también residente en el lugar. Por ello se procedió a la aprehensión de la misma por infracción a la Ley 23.737, siendo trasladada a sede de Comisaría Segunda a los efectos de cumplimentar con los recaudos legales correspondientes.

Por otro lado, Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda dispuestos en la investigación por un delito contra la propiedad ocurrido en barrio La Celeste, solicitaron a la Fiscalía interviniente una orden de allanamiento para un domicilio del Barrio Progreso, arrojando la misma resultado negativo, no lográndose dar con elementos de interés en la causa.

No obstante, se procedió al secuestro de 10 plantas de marihuana en el lugar y se notificó a la moradora del lugar, mayor de edad, por infracción a la Ley 23.737.