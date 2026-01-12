Tragedia vial en ruta 192: Hay una víctima fatal en un triple choque

Tragedia vial en ruta 192 con una víctima fatal, cercanías de Exaltación de la Cruz Se trató de una colisión múltiple que involucró a tres vehículos: un Fiat 600, un utilitario y un auto de alta gama.

El conductor del Fiat 600, un vecino de la zona de Parada Robles de 82 años, falleció en el lugar producto del impacto.

Las otras tres personas involucradas en el choque (que viajaban en los otros dos rodados) sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas de urgencia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanecen internados y con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron Bomberos voluntarios, servicio de emergencias médicas, personal del Comando Patrullas y una unidad de Policía Científica que realizó las pericias accidentológica y planimétrica tendiente a determinar la mecánica del siniestro.