Operativo policial en Junín: múltiples aprehendidos, secuestro de armas y droga en diversos barrios

Durante el último fin de semana, se llevaron a cabo dispositivos de seguridad planificados entre la Policía de Seguridad y el Gobierno Local con el objetivo de disuadir delitos en puntos estratégicos. El resultado fue una serie de aprehensiones que abarcan desde delitos contra la propiedad hasta infracciones a la Ley de Drogas y capturas de personas buscadas por la justicia.

Capturas y delitos contra la propiedad

Entre los hechos destacados, efectivos del Comando de Patrullas detuvieron en el barrio La Celeste a un joven de 25 años que se encontraba prófugo por evasión de un complejo penitenciario desde el año 2020. Asimismo, en Villa Talleres, fue capturado un hombre de 46 años buscado por hurto y violación de domicilio.

En el barrio Noroeste, un delincuente con frondoso prontuario fue aprehendido tras cometer un «escruche» (robo en ausencia de moradores) en calle Ituzaingó. Gracias a un allanamiento de urgencia en calle Sargento Cabral, se logró dar con el autor y ponerlo a disposición de la UFI en turno.

Armas, drogas y persecuciones

Los allanamientos también se extendieron a los barrios Güemes y Los Paraguayos, donde se secuestraron un revólver calibre .32 y una réplica, además de recuperarse objetos robados de una obra en construcción en el barrio El Picaflor (motores, palas y materiales).

En materia de estupefacientes, se registraron secuestros de plantas de marihuana y envoltorios de cocaína en operativos realizados en Emilio Mitre y Los Almendros. En este último, la detención se produjo tras una peligrosa persecución que se inició en el centro, cruzó la Ruta 7 y terminó con un sujeto intentando refugiarse en una vivienda de calle Los Patos, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Menores y violencia de género

La actividad policial también incluyó la aprehensión de seis menores (de entre 9 y 14 años) en la zona céntrica, quienes circulaban con una bicicleta robada horas antes. Por otro lado, en el barrio Bicentenario, una mujer de 25 años fue detenida por desobediencia tras quebrantar una medida cautelar y presentarse en el domicilio de su ex pareja.

Todos los aprehendidos fueron trasladados a las dependencias correspondientes y quedaron a disposición de los distintos magistrados del Departamento Judicial Junín.

📍 Mapa de Intervenciones: Fin de Semana de Seguridad

La «saturación» de patrullajes se dividió en sectores clave, logrando resultados específicos en cada uno:

Sector Barrios Intervenidos Resultados Principales Zona Norte / Noroeste Noroeste, Villa Talleres, Ricardo Rojas Detención por «escruche», capturas por hurto y violación de domicilio. Zona Sur Los Almendros, La Merced, Bicentenario Persecución con secuestro de cocaína/marihuana y detención por desobediencia (violencia de género). Zona Este La Celeste, Güemes, Los Paraguayos Captura de prófugo por evasión, secuestro de arma de fuego y recuperación de herramientas. Zona Oeste / Centro Emilio Mitre, Centro, El Picaflor Secuestro de estupefacientes en vehículos y aprehensión de menores con elementos robados.

Análisis: El valor de la operatividad conjunta

El éxito de los operativos de este fin de semana no fue producto de la casualidad, sino de la articulación multiagencial que viene impulsando la Secretaría de Seguridad local.

El hecho de que en un mismo fin de semana se logren capturas por evasión, esclarecimiento de robos y secuestro de armas en puntos tan distantes como Barrio Noroeste y Los Almendros, demuestra una capacidad de despliegue que Junín ha consolidado.

La clave reside en la combinación de tres factores:

Inteligencia previa: El trabajo del Gabinete Investigativo y el análisis de cámaras privadas y del COM permitieron que los allanamientos fueran precisos. Saturación táctica: La presencia de fuerzas especiales como el GAD junto a la Policía Local (UPPL) en los barrios genera un efecto disuasivo real que permite interceptar delitos en flagrancia. Participación ciudadana: La rapidez de las capturas en casos de «escruches» y robos de vehículos fue posible gracias a las alertas tempranas de los vecinos al 911.

Esta metodología de «saturación y respuesta rápida» parece ser la hoja de ruta para la seguridad en este inicio de 2026, buscando llevar tranquilidad a los barrios con mayor conflictividad.

