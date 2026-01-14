Investigan la muerte de un interno en la UP 13

La Justicia investiga la muerte de un interno de la Unidad Penitenciaria 13, a partir de una denuncia radicada este lunes por la esposa del mismo.

Se trata de Manuel Alejandro Zalazar Sosa, y la causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del fiscal Martín Laius, informó laverdadonline

Fuentes allegadas a este medio indicaron que ya están en curso las medidas tendientes a determinar las causales de muerte del interno.

En principio, el resultado de los estudios pedidos tras el fallecimiento serían dado a conocer en el transcurso de las próximas horas.

Por otra parte, trascendió que fue denunciado al titular de la Unidad Penitenciaria 13, personal de Sanidad de la misma institución, y otros funcionarios, por “abandono de persona”.

Según publica laverdadonline, sl fisal Laius indicó a ese medio que Zalazar Sosa, oriundo de Morón y radicado en nuestra ciudad, falleció producto de una «infección pulmonar».

El funcionario judicial además sostuvo que «hemos pedido una serie de estudios además para determinar que fue lo que llevó a la muerte de esta persona, estamos a la espera de los resultados de muestreos y análisis que solicitamos».

