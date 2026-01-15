Una motocicleta colisionó contra una utilitario a la altura del kilómetro 262

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 262, jurisdicción de Junín. El siniestro ocurrió cuando una camioneta Renault Trafic, conducida por Raúl Carballo (73), habría intentado subir a la cinta asfáltica y fue embestida lateralmente por una motocicleta Yamaha 300cc que circulaba en sentido ascendente.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Leandro Coria (43), debió ser asistido de urgencia por una unidad del SAME. Según los primeros reportes policiales, Coria se encontraba consciente al momento del traslado al HIGA Junín, presentando heridas calificadas inicialmente como lesiones leves. Por su parte, el conductor del utilitario resultó ileso.

Operativo y peritajes

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Junín y de la Comisaría Segunda, quienes procedieron a asistir el tránsito para permitir las tareas periciales de rigor. La circulación se vio reducida durante algunos minutos mientras se preservaba la escena para determinar las responsabilidades del choque.

La causa fue caratulada como "Lesiones Leves" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Junín.

⚠️ Precaución: Rutas peligrosas por el cambio de clima

Tras el accidente en el kilómetro 262 y ante el inicio de las precipitaciones en la región, las autoridades viales de Junín recomiendan: