Detuvieron al autor del raid delictivo en Chacabuco y Junín

El pasado martes por la mañana, un individuo robó un auto en Chacabuco y comenzó con un raid delictivo. A bordo del auto robado en Chacabuco, un Ford Ka, en Ruta 7 sufrió un accidente de tránsito, abandonando posteriormente el vehículo.
Seguidamente sustrajo otro automóvil, está vez en Junín, una VW. Suran que fue hallado fuera de un domicilio de calle San Lorenzo de JunínSegún pudo saber y publica Chacabuco en Red, horas más tarde el delincuente fue detenido. Aparentemente se habría presentado en la Comisaría.
Además, fue trasladado a la Comisaría de Chacabuco dónde actualmente se encuentra alojado. Tiene antecedentes penales y en este último tiempo estaría viviendo en esa localidad
Fuente y foto chacabucoenred