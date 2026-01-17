Dos muertos en un violento accidente en el Km 207 de la Ruta 7

Alrededor de las 15:30 hs un trágico accidente de tránsito se produjo en el km 207 de la Ruta Nacional 7, donde una camioneta Jeep Compass colisionó violentamente contra un camión, dejando como saldo dos personas fallecidas.

Las víctimas son un hombre y una mujer que circulaban en la Jeep, vehículo que se encuentra radicado en la ciudad de Pergamino. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos perdieron la vida en el lugar.

A raíz del accidente, la Ruta 7 permaneció completamente cortada al tránsito, mientras trabajaban en el lugar personal policial, servicios de emergencia y bomberos, realizando las tareas correspondientes para determinar las causas del hecho y retirar los vehículos involucrados.

Las actuaciones judiciales recayeron en la fiscalía de la localidad vecina, que deberá ahora determinar la mecánica del incidente vial, identificar a las víctimas y llevar la lamentable noticia a sus familiares. Fuente chacabucoenred

AMPLIAMOS

Las víctimas fatales del trágico accidente de esta tarde en la Ruta 7 fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano, de 71 años, y Teresita Susana Dell’Asta, también de 71 años, domiciliados en la localidad de El Socorro, partido de Pergamino. Ambos perdieron la vida en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió en el Km 207 de la mencionada Ruta 7 a pocos cientos de metros de la conocida "Curva del Sol".

El otro rodado involucrado fue un camión Scania 310, con acoplado jaula marca Ombú, conducido por Mauro Ignacio Ortiz, de 44 años, domiciliado en la localidad de Trenel, provincia de La Pampa, quien resultó ileso.