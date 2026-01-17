Se conocieron las identidades de los dos fallecidos en trágico accidente de la Ruta 7

Las víctimas fatales del trágico accidente de esta tarde en la Ruta 7 fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano, de 71 años, y Teresita Susana Dell’Asta, también de 71 años, domiciliados en la localidad de El Socorro, partido de Pergamino. Ambos perdieron la vida en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió en el Km 207 de la mencionada Ruta 7 a pocos cientos de metros de la conocida "Curva del Sol".

El otro rodado involucrado fue un camión Scania 310, con acoplado jaula marca Ombú, conducido por Mauro Ignacio Ortiz, de 44 años, domiciliado en la localidad de Trenel, provincia de La Pampa, quien resultó ileso.

Con respecto a la mecánica del incidente, se ha constatado hasta el momento que la camioneta se trasladaba en sentido Chacabuco-Junín y por razones que se tratan de establecer, se cruza de carril colisionando de frente con el camión.

Trabajaron en el lugar policía de Chacabuco, de Zonal Vial VIII, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chacabuco y del SAME.