Se intensificaron los operativos de seguridad durante los festejos de Año nuevo

En el marco de los operativos diurnos y nocturnos dispuestos en los distintos barrios de la ciudad, los cuales surgen de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, a los que se les incluyen otros dispositivos acorde a las fiestas de fin de año y los cuales tienen como objetivo no solo incrementar la presencia Policial en las calles, sino también proceder a la identificación de personas y vehículos tanto en la ciudad como en los ingresos a la misma, previniendo y/o disuadiendo todo tipo de delitos y faltas, obteniéndose altos resultados positivos, llevándose a cabo aprehensiones y secuestros.

Efectivos de UPPL procedieron en Av. San Martín y Roque Sáenz Peña a la aprehensión de dos sujetos de 31 y 41 años de edad. Ello tras protagonizar una pelea propinándose golpes mutuamente. Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Primera por el delito de LESIONES y fueron puestos a disposición de la Justicia.

También efectivos de UPPL realizando patrullajes de saturación en dicho sector de la ciudad, procedieron en calles Chile y Negretti a la identificación de un menor de 16 años de edad, a quien le secuestraron en su poder un envoltorio con marihuana. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera.

Miembros del Cuerpo de Bici Policías procedieron en Roque Sáenz Peña e Irigoyen a la aprehensión de un sujeto de 19 años de edad, quien se hallaba allí ocasionando desorden, alterando el orden público. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por transgredir lo normado y puesto a disposición de la Justicia.

Asimismo, efectivos de UPPL procedieron en calle Belgrano a la aprehensión de dos sujetos de 22 y 28 años de edad, los cuales se hallaban allí en estado de ebriedad. Se solicitó en el lugar la presencia de Agentes de tránsito de la AMSV del Gobierno quienes le realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor, más precisamente al sujeto de 28 años de edad, arrojando positivo de alcohol en sangre, procediéndose al secuestro de la motocicleta. Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Primera.

Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en una vivienda de calle Las Gallaretas a la aprehensión de un sujeto de 31 años de edad, quien mediante la utilización de dos cuchillas le profirió amenazas a su hermana y cuñado. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de amenazas y fue puesto a disposición de la Justicia.

También efectivos del Comando de Patrullas procedieron en un domicilio de calle Azcuénaga al 1000 aproximadamente a la aprehensión de un sujeto de 38 años de edad el cual se hallaba allí, en donde reside su ex pareja, una mujer de 28 años de edad con quien posee medidas cautelares vigentes dispuestas por la Justicia. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de desobediencia y puesto a disposición de la Justicia.

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría primera dispuestos en la investigación por un delito contra la propiedad ocurrido en un domicilio de calle 9 de Julio del barrio Fátima, tras el análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM Municipal lográndose importantes avances en cuanto a los autores del hecho. Tras ello se solicita a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio de calle 27 de diciembre del barrio Ricardo Rojas, por lo que siendo otorgada la manda por el Juzgado de Garantías la misma se diligenció en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, GAD Junín y efectivos del PNLG arrojando la misma resultado positivo, procediéndose a la aprehensión de uno de los delincuentes, de 21 años de edad y prendas de vestir utilizadas en el hecho. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de ROBO AGRAVADO POR LA PARTICIPACION DE UN MENOR EN POBLADO Y EN BANDA quedando a disposición de la Justicia.

ARMA DE FUEGO

Efectivos del Comando de Patrullas realizando patrullajes de saturación en barrio Capilla de Loreto, circulando Juan B. Justo y Drago, observaron a dos sujetos que se disponían a descartar un arma de fuego tipo revólver Cal. 32 con tres cartuchos intactos en los alveolos del tambor. Inmediatamente se procede a aprehender a los mismos, de 18 y 21 años de edad por el delito de portación de arma de uso civil, secuestrándose el revólver en la urgencia y poniéndolos a disposición de la Justicia.

