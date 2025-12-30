Con apoyo libertario, la gestión de Fiorini seguirá cobrando la polémica Tasa de Combustible

Tras una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda que se llevó a cabo este lunes, ya se le puso fecha al tratamiento del Presupuesto y la Fiscal e Impositiva. La cita será el 9 de enero, y la llave que destrabó la negociación estuvo en manos de La Libertad Avanza, espacio que aún no define posición política.

De esta manera, el intendente interino, Juan Fiorini, logrará el número necesario como para aprobr estas leyes clave. En tanto, uno de los puntos más pólémicos, el referido a la Tasa al Combustible, seguirá cobrándose en Junín, pese a los reclamos opositores.

El presupuesto 2026 alcanza los 60.160 millones de pesos, y s estima que cerca del 70 por ciento del mismo se destina a gastos operativos.