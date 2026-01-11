Balestrasse salió en defensa de los concejales de La Libertad Avanza que acompañaron la Tasa al Combustible

El concejal del bloque Somos, Marcelo Balestrasse, salió firmemente a respaldar la decisión de su espacio y del bloque de La Libertad Avanza de acompañar la reciente Ordenanza Fiscal y la polémica tasa al combustible, pese a que con esa postura los ediles fueron en contra de lo que su partido promete.

Balestrase afirmó que el acompañamiento se basa en la comprensión del "proceso" que lleva adelante la Alianza Libertad Avanza y en el análisis de que el presupuesto presentado resulta "equilibrado, respetando por debajo de la inflación".

Denuncia de Presión y "Chicanas"

El punto más álgido de la defensa del concejal fue la denuncia de presiones externas destinadas a minar el acuerdo alcanzado. "Han sido en los últimos días atacados de alguna manera a través de las redes para amedrentar, amedrentarlos y para que no acompañen lo que ya habían acordado", aseguró el edil durante su exposición en el HCD.

El edil calificó estas acciones como una "práctica que realmente yo opino que se debe dejar de lado", aunque reconoció que "esas son las chicanas a veces que aparecen" en la política. En este sentido, Balestrase agradeció públicamente la "valentía" de quienes no se dejaron intimidar y mantuvieron su compromiso de apoyar las ordenanzas.