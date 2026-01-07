Arata volvió a pedirle a Fiorini que elimine la polémica Tasa al Combustible en Junín

La senadora provincial Valeria Arata le solicitó al Intendente de Junín, Juan Fiorini, la eliminación de la polémica tasa que se aplica a cada carga de combustible en Junín.

La legisladora provincial fundamentó su reclamo en la difícil coyuntura económica que atraviesa la ciudad. "La situación económica es compleja y las familias y los sectores productivos necesitan un Estado municipal amigo que los apoye y los acompañe", declaró Arata, señalando que mantener esta carga fiscal es contraproducente en el contexto actual.

Arata enfatizó la necesidad de que el Municipio brinde un verdadero acompañamiento a los vecinos y productores, en lugar de imponer gravámenes que impactan directamente en el costo de vida y la operatividad de los sectores económicos de Junín.

