Kicillof anunció que convertirá en autopista la ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó

Axel Kicillof anunció este miércoles que convertirá en autopista unos 48 kilómetros de la ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó. El anuncio forma parte de dos obras clave para el corredor atlántico bonaerense: completar la doble mano en esa ruta que conecta los balnearios más importantes de la costa y la repavimentación total de la autovía 2.

El gobernador hizo el anuncio en Villa Gesell donde realizó la primera conferencia de verano, una actividad donde se expusieron las primeras estadísticas de la temporada. La obra tendrá una inversión de USD100 millones que surgirán por un lado de los ingresos de la empresa Aubasa, pero también a través de un crédito que gestiona la empresa estatal a partir de una autorización de endeudamiento aprobada en diciembre en la Legislatura.

LPO había adelantado que Kicillof buscaba llegar al final del mandato con la ruta 11 transformada en autovía desde Mar del Plata hasta Esquina de Crotto, donde está la conexión con la ruta 63, nexo con la Autovía 2. Desde hace varios meses se trabaja en la ejecución de la ampliación a doble mano entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Sin embargo, el tramo Mar de Ajó-Pinamar estaba sujeto a financiamiento.

Fuentes del gobierno explicaron a LPO las dos vías por las cuales se buscará llegar a los USD 100 millones. En el endeudamiento que la legislatura aprobó en diciembre había un tramo de USD 250 millones destinados a obras de infraestructura vial de Aubasa.

En tanto, los restantes USD 750 millones deberán salir del cobro de peajes en la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Días atrás, la empresa estatal aplicó una suba de un 7% y se sabe que los peajes seguirán en alza a través de un mecanismo trimestral de aumento.

A partir de 2024, la empresa arrancó un proceso de saneamiento administrativo, con una estrategia hacia la concreción de obra pública y un plan de negocios con la tarifa de los peajes. En La Plata ven que ese plan está dando buenos resultados.

El proyecto para convertir en doble mano el tramo entre Pinamar y Mar de Ajó contempla trabajos sobre dos secciones de 25 y 23 kilómetros cada uno. Estos incluirán la construcción de la doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo.

Además, se contemplan obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y obras de seguridad vial

La ejecución de esta obra permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de autovía en la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional.

Se trata de una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a servicios de emergencias y centros de salud y educativos, especialmente en los meses de verano.

"Son 100 millones de dólares. No son para la timba. Son para obras para la gente y para el sector privado. Es crédito, lo hemos conseguido y ahí se ven las máquinas trabajando", dijo Kicillof este miércoles en Villa Gesell.

"Milei, devolvele a la provincia todo lo que le robaste. Podes estar enojado, puede no gustarte Perón, Keyness, Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo", agregó.

