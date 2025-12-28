Teodelina: chapuzones, diversión y descanso al aire libre con una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad de Teodelina se prepara para dar un salto turístico histórico con la inauguración de una de las piletas más grandes de la Argentina. El intendente Joaquín Poleri confirmó en diálogo Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que el nuevo natatorio del balneario El Edén abrirá oficialmente el próximo 4 de enero, marcando el inicio de la temporada de verano con una obra que promete convertirse en un fuerte imán para visitantes de todo el país.

La piscina tiene dimensiones imponentes: 180 metros de largo por 50 de ancho, acompañada por solariums laterales y un parque acuático completamente renovado. Según explicó Poleri, se trata de una pileta “cero kilómetro”, construida sobre la histórica estructura original, que suma tecnología y servicios modernos para mejorar la experiencia de los visitantes.

Uno de los rasgos más distintivos del complejo es que se trata de una pileta de agua salada, con un nivel de salinidad incluso superior al del mar. Esta característica, poco habitual en piletas públicas del país, busca ofrecer una experiencia diferente y posicionar a Teodelina como un destino turístico innovador dentro de la provincia de Santa Fe.

El intendente remarcó que la obra se inscribe en una estrategia de desarrollo turístico que el municipio impulsa desde 2017. A la nueva pileta se suman el espejo de agua junto al casco urbano, deportes acuáticos, espacios verdes, festividades populares y una activa vida nocturna con bares y cervecerías. “Queremos mostrar la otra Argentina, la del interior productivo, que trabaja y genera propuestas positivas”, sostuvo.

En cuanto al acceso, Poleri destacó que será amplio y económico: los menores de 12 años ingresarán gratis y las entradas para adultos tendrán valores accesibles. Con controles de seguridad, guardavidas certificados y un predio ubicado dentro del casco urbano, Teodelina apuesta a vivir un verano a pleno y a consolidarse como un nuevo destino turístico regional. (Entrevista de Hernán Funes).

El predio, de más de cuatro hectáreas, combina naturaleza, recreación y espectáculos, convirtiéndose en uno de los complejos turísticos más importantes de la región.

Las autoridades municipales destacaron que el acceso es económico y pensado para las familias: los menores de 12 años ingresan gratis y las entradas para adultos tienen valores accesibles, con controles de seguridad y guardavidas certificados.

La pileta de Teodelina, la más grande de Sudamérica

Costeando la laguna El Chañar se encuentra la pileta más grande de Sudamérica, construida hace más de 69 años, la temporada se habilita todos los diciembres en el camping del Edén. El predio de cuatro hectáreas y media es el escenario en el que se instaló la pileta de 160 metros de largo y 50 de ancho.

La pileta del camping municipal El Edén con sus 160 metros de largo y 50 de ancho es la mas grande de Sudamérica.

El predio era un parque rodeado de plantas y árboles que pertenecía al médico Leonardo Romonino. Luego de una importante tormenta, Romonino donó los terrenos a la comuna del pueblo, sin saber aún que se convertiría en un actor central de la historia de Teodelina.

La construcción de la pileta comenzó en 1955, el proyecto surgió de casualidad, ya que coincidió con la construcción de uno de los caminos del pueblo.

Las maquinarias estaban a disposición y el ingeniero de la obra se ofreció para construir la pileta. “El dinero se fue juntando de a poco, se hacían eventos, y además se pidió dinero al Estado. No se dejó ningún detalle al azar”, contó Ward.

Una vez que se inauguró la pileta el escenario del balneario se llenó de estrellas, una tras otra desfilaron desde Horacio Guarani, Soledad Pastoruti, Javier Calamaro, León Gieco, Los Chalchareros, Palito Ortega, entre otros. Los teodelinenses aseguran que el evento fue una antesala de lo que más adelante sería el Cosquín. "Fueron unos visionarios los que lo empezaron a hacer", cuentan.